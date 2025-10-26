Una exposición en la Biblioteca Central reivindica la pintura de Ángel Izquierdo

La obra de uno de los artistas cántabros con mayor personalidad creativa, Ángel Izquierdo, regresa al primer plano de la actualidad expositiva con la ... muestra que se inaugura esta semana en la Biblioteca Central. Y lo hace con sus 'Relatos visuales', epígrafe de la muestra que certifica el trabajo exhaustivo del pintor cántabro, el cual proporciona una línea argumental con sorprendentes hallazgos estéticos. La Consejería de Cultura organiza esta vuelta del artista en una cita bajo comisariado del también pintor Jesús Alberto Pérez Castaños.

Esta individual devuelve al espectador la obra de un artista cuya trayectoria abarca más de medio siglo desde que expusiera en el Círculo de Recreo de Torrelavega en 1973. Izquierdo protagonizó en 2021 la exposición 'Ventanas', en la temporada del Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín. Y ahora regresa con un conjunto de obras de reciente realización. Cuadros de grandes dimensiones que configuran una búsqueda del acto creativo mediante argumentos plásticos de narratividad visual.

En datos Muestra. Sala Concepción Arenal (Biblioteca Central de Cantabria). 'Relatos visuales'. Ángel Izquierdo. Consejería de Cultura. Ddel 28 de octubre al 8 de diciembre. Comisario Jesús Alberto Pérez Castaños y textos de este y de Fernando Abascal.

Obras Un conjunto que revela los hallazgos estéticos de sus in»negables capacidades creativas y el placer de los descubrimientode las sorpresas visuales».

Su realidad cromática delimita espacios de sombra y oscuridad desde planos contrastados que derivan en formas geométricas, cuya inspiración propone sugerentes estímulos artísticos del suprematismo de principios del siglo XX. No en vano algunos de los títulos de sus obras refieren encuentros plásticos relativos a los hallazgos de Malévich. Tales claves estéticas conectan también con el aprecio del pintor por las imágenes procedentes del cine y la fotografía expresionista. Desde ellas aparece «su sensible urgencia por destacar una pedagogía de la mirada, activa y apasionada cuando es dirigida hacia un contexto relacional muy crítico con el discurso hegemónico actual del arte, cuyo resplandor alienante de ruido tecnológico y sus amenazas virtuales de consumo de las imágenes, hacen proclamas de su efímera y frágil persistencia», según Pérez Castaños.

Hace justamente una década el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, dio cabida a su obra en 'Lugares transitados'. En sus reflexiones el artista siempre ha subrayado que «sin dudar no hay arte. La grandeza del arte está en los errores y en los aciertos, pero sobre todo en la duda. Ella es la que te mantiene vivo para seguir investigando y ahondando». A su juicio, «la del artista es una vida 'sisifiana', porque nos pasamos la vida subiendo y bajando la piedra. Tienes que llegar siempre a los márgenes, a los límites, siempre tienes que seguir profundizando. Se trata de estar conquistando nuevas áreas, de no quedarte en lo que ya conoces porque eso, en el fondo, no te interesa».

Izquierdo es un pintor de exquisita factura técnica, cuyos cuadros establecen desde la superficie del lienzo, campos teñidos de plenitud colorista. El artista ha vuelto de nuevo a establecer el vínculo y la complicidad de sus obras con el reflejo documental que proporciona las técnicas fotográficas. Y explicita su interés por establecer «un fascinante lugar para el diálogo con la pintura». Probablemente es uno de los más destacados y singulares ejemplos creativos que revela la cercanía de ambas disciplinas artísticas.

Discípulo de Francisco Modinos, logró en su comienzos en los setenta el Gran Premio Ciudad de Torrelavega. El conjunto de su obra pictórica -también ha diseñado carteles e ilustraciones de publicaciones, entre otras cosas- conforma un trabajo impecable dotado de una gran personalidad.

Ha trabajado con arena, tierra, polvo de aluminio, cemento, sílices, madera e incluso fragmentos de lienzo que introduce a modo de collage. Ángel Izquierdo no sólo ha expuesto en numerosos espacios de Cantabria, sino también en otras comunidades españolas y en Francia. Su obra forma parte del MAS y de diversos ayuntamientos, instituciones y colecciones.

Además del comisario, la muestra ha propiciado la publicación de unos textos que definen la trayectoria y la identidad de Izquierdo como pintor. El poeta Fernando Abascal alude a su «arte mayor» y destaca la potencia de su pintura y, a la vez, la delicadeza en el tratamiento del color. Y recomienda dejarse acompañar, más allá de la estructura yuxtapuesta o superpuesta de las imágenes, por lo onírico y cubista en la composición de los cuadros; «por el modo en que el pintor intenta atrapar la tensión de una realidad en perpetuo movimiento, fragmentaria y, en consecuencia, disolvente de cualquier discurso totalizador». Una pintura, a su juicio, «germinal, matérica». Artista siempre inquieto, en búsqueda permanente, el pasado año recibió en Santander un homenaje por su trayectoria organizado por la Fundación Cultural Bruno Alonso.