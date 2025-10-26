El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El arista en su estudio. Abajo, una de las obras que expondrá. Picasa

Una exposición en la Biblioteca Central reivindica la pintura de Ángel Izquierdo

La Sala Concepción Arenal acogerá desde el próximo martes los 'Relatos visuales' del artista cántabro, cita comisariada por Jesús Alberto Pérez Castaños

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La obra de uno de los artistas cántabros con mayor personalidad creativa, Ángel Izquierdo, regresa al primer plano de la actualidad expositiva con la ... muestra que se inaugura esta semana en la Biblioteca Central. Y lo hace con sus 'Relatos visuales', epígrafe de la muestra que certifica el trabajo exhaustivo del pintor cántabro, el cual proporciona una línea argumental con sorprendentes hallazgos estéticos. La Consejería de Cultura organiza esta vuelta del artista en una cita bajo comisariado del también pintor Jesús Alberto Pérez Castaños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  3. 3

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  4. 4 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  5. 5

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  6. 6

    Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud
  7. 7 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes
  8. 8

    «Me siento privilegiado de haber jugado en ambos equipos»
  9. 9

    «El fuego ha arrasado con la fábrica»
  10. 10

    El Seve inicia una temporada invernal marcada por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una exposición en la Biblioteca Central reivindica la pintura de Ángel Izquierdo

Una exposición en la Biblioteca Central reivindica la pintura de Ángel Izquierdo