La exposición homenaje a Agustín de Celis culmina su periplo en Torrelavega antes de viajar a Madrid

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La exposición homenaje al pintor Agustín de Celis llega a Torrelavega en su cuarto y último destino expositivo en Cantabria en este Año del artista en el que se reconoce su trayectoria pictórica. Desde el próximo día 30 hasta finales de noviembre , la Casa de Cultura de Torrelavega acoge la muestra. La itinerancia concluirá en Madrid el próximo mes de diciembre. Santander, punto de inicio de esta muestra, registró más de 3000 visitas, y su segunda y tercera paradas en Comillas y Laredo, respectivamente, albergaron 4000 visitas. Ahora llega a Torrelavega una muestra que destaca dos periodos importantes: 'Testimonio'(1967-1977), con obras pertenecientes a su segunda etapa creativa y experimental; y «del azul al azul» (desde 2002 hasta hoy), etapa de desarrollo abstracto. Ambas se suman a una colección compuesta por una treintena de obras que viajan del paisajismo inicial a la abstracción y que parten de su regreso de Roma. El próximo martes el pintor estará presente en la exposición, realizará una visita guiada y mantendrá un encuentro con el público, además de firmar su catálogo.

