Fermín Bocos presenta en el Ateneo 'Cuando viajar era descubrir'

DM . Santander Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

El periodista cántabro Fermín Bocos (Valderredible, 1949) quien esta tarde, a las 19.30 horas, presentará en el Ateneo el que es su último libro: 'Cuando viajar era descubrir' (Almuzara) en un acto en el que estará acompañado por el también periodista, director del Ateneo y del Aula de Cultura de El Diario Montañés, organizadora de la presentación, Manuel Ángel Castañeda.La obra es «un homenaje a quienes ven en el descubrimiento un horizonte de libertad y sabiduría», un libro de aventuras y «una vuelta al mundo a través de los relatos de hombres y mujeres que hicieron del viaje su modo de vida»