Fernando Belzunce presenta su libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' en el Ateneo

Fernando Belzunce presenta su libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' en el Ateneo

El director editorial de Vocento, protagonista del Aula de Cultura de El Diario Montañés, recoge en su obra cien voces de profesionales de todo el mundo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 19:21

«El mundo sería mucho peor sin periodismo». Lo asegura Fernando Belzunce (Pamplona, 1976), director general editorial de Vocento y autor de 'Periodistas en tiempos ... de oscuridad' (Ariel). El pertinente ensayo, fruto de tres años de trabajo, reúne más de un centenar de testimonios de periodistas, reporteros y editores de todo el mundo que resisten a enemigos como la mentira, el populismo y el imperio del algoritmo. Un retrato coral y esperanzado sobre una profesión «necesaria y fascinante», en palabras de su autor, que los presenta en un momento en que la desinformación y la polarización amenazan la democracia. Este martes lo presenta en el Aulta de Cultura de El Diario Montañés.

