El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Logo Patrocinio
Fátima Sánchez, Lucrecia Botín, Javier Veiga, Marta Hazas, Carlos Bardem, Cecilia Gessa, Luis Tosar, Júlia Olmo y Álvaro Longoria.

Ver 10 fotos
Fátima Sánchez, Lucrecia Botín, Javier Veiga, Marta Hazas, Carlos Bardem, Cecilia Gessa, Luis Tosar, Júlia Olmo y Álvaro Longoria. Juanjo Santamaría

El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza

El Centro Botín acogió ayer el acto inaugural, la entrega del Faro de Honor a Luis Tosar y la proyección de 'Valle blanco, gallo negro'

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

«Estoy orgulloso de pertenecer a una industria que reclama el fin del genocidio en Gaza», defendió Luis Tosar en el Auditorio del Centro Botín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza