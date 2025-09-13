El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza

«Estoy orgulloso de pertenecer a una industria que reclama el fin del genocidio en Gaza», defendió Luis Tosar en el Auditorio del Centro Botín.

El actor recogió el Faro de Honor a toda su trayectoria en el acto de apertura de la novena edición del Festival de Cine de Santander. Un trabajo al que ha dedicado más de dos décadas, en el que «uno tiene la oportunidad de hacer un ejercicio de empatía permanente y de comprensión de cosas abyectas por otro». En ese recorrido dijo haberse «enfrentado a personajes malos, duros, despreciables; he intentado comprenderlos, no justificarlos, pero sí defenderlos». Y llevando ese ejercicio a la vida real, al mirar a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dijo ser «incapaz de descifrar qué se puede pasar por la cabeza y el corazón de una persona que comete semejante barbarie día tras día, que comete un genocidio como el de Gaza».

Emocionado por recoger el premio «junto a personas muy especiales» y con un discurso «caótico», bromeó, quiso destacar la función de estos reconocimientos para dinamizar y hacer visible «el trabajo de muchísima gente que está detrás y forman parte de las películas de los que estamos en primera línea».

AGENDA DE HOY Filmoteca 17.30h. Sundance TV: Serie 'Réquiem for Selina'. 20.00 h. Cantabria Infinita: 'Mikaela' de Daniel Calparsoro. Presenta y coloquio: Antonio Resines y Cristóbal García.

Centro Botín 17.30h. Faro Verde a Carlos y Javier Bardem. Proyección de 'Santuario'. 19.30h. Photocall. 20.30 h. Faro Carlos Saura a Icíar Bollaín. Proyección de 'Cocodrilos', de Xavier Velasco. Coloquio con Guillermo Balbona.

Cines Embajadores 17.30 h. Orígenes: 'Viridiana'. 20.00 h. Cantabria Infinita: 'Daniela Forever', de Nacho Vigalondo. Presenta: Nahikari Piña.

Ante las imágenes de algunas de esas películas, muchas de las cuales le han valido distintos galardones, reflexionó el gallego: «Pasa el tiempo, vuela y me parece que hace muchísimos años de algunas de ellas, muchísimos años teniendo suerte». Porque Tosar se siente, ante todo, privilegiado por todo lo que ha recibido del mundo de la interpretación. Tuvo una mención especial para Icíar Bollaín, también presente en la sala junto a Carlos Bardem, Marta Hazas y Javier Veiga, entre otros. «Esta mujer maravillosa me dio la oportunidad de empezar a hacer un cine que me volvía loco; era un referente absoluto para mí».

Tosar no fue el único que en el arranque puso el foco en el conflicto internacional. Lo hizo también Lucrecia Botín, presidenta del Festival de Cine de Santander, en lo que calificó como «una ilusionante nueva etapa con vocación de hacer crecer las líneas marcadas desde sus inicios», en 2017. En nombre de todo el patronato quiso «mostrar públicmente el rechazo al terrorismo, la violencia y los ataques contra los derechos humanos que se vienen perpetrando en Gaza desde hace un año». El Festival de Cine de Santander se suma así a la declaración hecha por el Festival de San Sebastián el pasado día 5, condenando el genocidio perpetrado por Netanyahu, exigiendo el alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás.

El copresidente del festival, Álvaro Longoria, que destacó el papel de Luis Tosar como referente actoral del cine español, «siempre a favor de obra, que mejora las películas en las que participa», consideró «importantísimo que las personas públicas den su voz» en un tema que «nos preocupa y nos concierne», para «evitar este genocidio».

Las intervenciones de esta primera jornada se completaron con la participación de Noemí Méndez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, quien puso el foco en los jóvenes realizadores, «que serán los nombres del festival del futuro» y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, quien celebró «el escenario de rodaje incomparable» que representa Cantabria, «donde hasta Amenábar encontró fantasmas».

Ampliar Álex Galán, director de la película 'Valle blanco, gallo negro' que abrió la sección Óperas Primas. Juanjo Santamaría

Cada nueva edición del festival «único y especial» es «un momento que merece la pena ser vivido: felicidad, expectación y nervios», enfatizó Fátima Sánchez, directora del Centro Botín, sede principal de la cita. La de este año, la novena, comenzó con la proyección de 'Valle blanco, gallo negro', del asturiano Álex Galán. Una cinta que invita a repensar lo que significa trabajar en el territorio de esa España vaciada que no suele ocupar las pantallas, «que implica hacerlo con lo rural, no ir a sacarse una foto de recuerdo con un bonito paisaje».

Esta tarde, el certamen entregará, a las 17.30 horas en el Centro Botín, el premio Faro Verde a los hermanos Javier y Carlos Bardem por su especial y constante vinculación a todo tipo de iniciativas ecológicas.

Así, el Festival de Cine de Santander tiene por delante una semana de propuestas y actividades, crece y consolida su espacio con la mirada puesta en Iberoamérica, la apuesta por el talento local, la combinación de creatividad y sostenibilidad y el público como elemento fundamental.