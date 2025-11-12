El I Festival de Fanzines y Autoedición de Santander recala en La Fábrica de Creación

Bajo el epígrafe 'Caricias' asoma a Santander este fin de semana la primera edición del festival de fanzines y autoedición que tendrá lugar los días ... 15 y 16. La iniciativa se celebrará en la Fábrica de Creación, cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Santander y aglutinará la presencia de noventa artistas de la ilustración, el cómic y la autoedición de todo el territorio nacional.

Entre los participantes locales figuran nombres como Carlota Fuentevilla, de Culebra Ediciones, el Colectivo MiReRa, Mariann Spinosa, Eva Gárate, Guillermo de Foucault o Can Lejárraga, entre otros; mientras que desde el resto del país recalan artistas y colectivos como Roberta Vázquez, Luis Yang, La Pera Ediciones, Natalia Velarde, Ana Buquerín,Theo Corral o Paula JJ, integrante del grupo musical Las Odio.

Durante el fin de semana el público accederá a una amplia programación que tendrá como eje principal la feria de autoedición, acompañada de talleres y conciertos. En total se desarrollarán cuatro talleres de fanzines, cómic e ilustración dirigidos tanto a adultos como a niños, tres sesiones musicales a cargo de distintos DJs, entre los que destaca el cántabro Dj Uve, y dos conciertos protagonizados también por talento local, como el del grupo torrelaveguense Ojo Pipa.

Las obras 'El beso de la sirena' de Larrosa y Yang, 'Encías quemadas' de Natalia Velarde. y el cartel de la primera edición. DM

En la tercera planta de la Fábrica de Creación tendrá lugar, durante los dos días del festival, un taller intensivo a cargo de la artista Roberta Vázquez, que llega desde Barcelona para crear fanzines desde cero con quince personas que han sido seleccionadas en base a su experiencia previa en el mundo de la ilustración. Este taller es parte de la programación mensual de la Fábrica de Creación, programada como apoyo al Caricias Festival. En la doble jornada se sucederán talleres del diseñador cántabro Can Lejárraga (Ediciones JeJe); sesiones del DJ kontraktura (@13gaia13), natural de Cabezón de la Sal, que llega desde Glasgow; el taller Cómix Exquisito con la ilustradora y fanzinera Natalia Velarde, que acaba de publicar su primera novela gráfica: 'Encías Quemadas', de la mano de Reservoir Books; el taller de perzine Sin grapas con el gestor cultural y fanzinero madrileño Iria Pero (@peromedapereza); vinyl set a cargo de Paula JJ, integrante del grupo musical madrileño Las Odio; el taller infantil '¿Es posible no olvidar nada?', a cargo de Manuela Gutiérrez Arrieta, y un concierto, en el cierre, a cargo del dúo santanderino Afrodito. La directora del festival, Sandra García Bueno, define a 'Caricias' como una feria con la que Santander abre la cultura a nuevas expresiones y diversifica la oferta de la ciudad.

El festival destaca la creatividad emergente y la autogestión cultural, acercando al público un formato que combina arte, música y participación ciudadana. Y nace con vocación de convertirse en una cita anual de referencia para creadores y amantes de la autoedición, y en un espacio donde el talento independiente pueda encontrarse, colaborar y compartir su trabajo con el público.Los horarios del festival serán el sábado 15 de noviembre, de doce del mediodía a nueve y media de la noche, y el domingo 16, de once de la mañana a tres de la tarde.

'Caricias' se presenta como una fiesta para celebrar a lo grande el mundo del fanzine, la autoedición y la cultura Do It Yourself y como una oportunidad para acercar a la ciudadanía a la creatividad independiente.

El festival podrá seguirse en redes sociales a través de Instagram (@cariciasfestival).