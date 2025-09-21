El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Globoscope', instalación inmersiva compuesta por una multitud de esferas luminosas, destinada al Centro Botín. R.I.

El Festival 'Hágase la luz' celebra un lustro de instalaciones y realidad virtual

La compañía Ruido Interno programa en octubre 'Globoscope', una instalación inmersiva en el Centro Botín, y el regreso de los recorridos sonoros por la ciudad

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Recorridos sonoros, experiencias de realidad virtual e instalaciones son algunas de las propuestas del programa del Festival 'Hágase se la luz', que cumple un ... lustro. Una cita original en su combinación de lo audiovisual, las nuevas tecnologías, lo sonoro, la interacción y la escena. Organizado por la compañía cántabra de artes escénicas Ruido Interno, alcanza en octubre su quinta edición con diversas localizaciones. Una de las principales, la del Auditorio del Centro Botín. En el edificio de Renzo Piano el programa se centrará en 'Globoscope', una instalación inmersiva de Collectif Coin compuesta por una multitud de esferas luminosas dispuestas específicamente para este espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Festival 'Hágase la luz' celebra un lustro de instalaciones y realidad virtual

El Festival &#039;Hágase la luz&#039; celebra un lustro de instalaciones y realidad virtual