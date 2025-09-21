El Festival 'Hágase la luz' celebra un lustro de instalaciones y realidad virtual

Recorridos sonoros, experiencias de realidad virtual e instalaciones son algunas de las propuestas del programa del Festival 'Hágase se la luz', que cumple un ... lustro. Una cita original en su combinación de lo audiovisual, las nuevas tecnologías, lo sonoro, la interacción y la escena. Organizado por la compañía cántabra de artes escénicas Ruido Interno, alcanza en octubre su quinta edición con diversas localizaciones. Una de las principales, la del Auditorio del Centro Botín. En el edificio de Renzo Piano el programa se centrará en 'Globoscope', una instalación inmersiva de Collectif Coin compuesta por una multitud de esferas luminosas dispuestas específicamente para este espacio.

Mediante tecnologías digitales, matemáticas, sonido y luz, cada píxel que conforma este paisaje se conecta con el conjunto a través de movimientos sonoros y lumínicos, transformando el entorno y ofreciendo al espectador un paseo poético. Habrá varios pases los días 3, 4 y 5 de octubre.

Con sede en Grenoble, Collectif Coin es un laboratorio artístico especializado en artes digitales que convierte la tecnología en un lenguaje poético a través de instalaciones y espectáculos interdisciplinares de gran escala. Con una trayectoria consolidada en la creación de instalaciones inmersivas a gran escala, son expertos en convertir la tecnología en lenguaje poético. Sus trabajos se han visto en muchas ciudades del mundo como París, Barcelona, Namur, Gasglow, Grenoble, Hong Kong, Seúl, Atenas o Lyon.

Itinerarios Olga Agüero, Rafael Manrique y Regino Mateo son los autores de las narraciones sonoros

En esta edición, por otra parte, regresan los recorridos sonoros, una de las actividades que se ha mantenido con gran éxito de público desde el nacimiento del festival. Este año llevarán las firmas de Olga Agüero, decana del Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria, que propone un recorrido por la zona próxima a la casa de Concha Espina; Rafael Manrique, psiquiatra y escritor, que acompañará con su relato a través del Barrio Pesquero, y Regino Mateo, poeta, que ha elegido el área próxima a la calle Santa Lucía.

Los participantes, a través de unos cascos inalámbricos, escucharán una narración sonora inspirada en los lugares por los que serán invitados a caminar en un itinerario guiado. Se trata de una intervención artística que combina historia, ficción, música y efectos de sonido para enriquecer unos relatos que permiten disfrutar de una visión diferente de la ciudad. Para participar en estos recorridos será necesario reservar plaza a través de la plataforma Evenbrit a partir de mañana lunes.

Las experiencias de realidad virtual han sido otra de las constantes que nunca han faltado en la programación del festival. Este año la organización ha decidido repetir con una de las piezas más aclamadas de cuantas se han mostrado a lo largo de las cuatro ediciones anteriores: 'To the Moon', una instalación artística VR de Hsin-Chien Huang y Lauire Anderson que utiliza imágenes recurrentes de la mitología griega, la literatura, la ciencia, las películas de ciencia ficción del espacio y la política para crear una nueva luna «imaginaria y fascinante».

Ampliar 'Oto's planet'', del artista francés Gwenael François. R. I.

A través de unos auriculares y unas gafas Meta Quest 2, el espectador es capaz de sentirse despedido de la Tierra para caminar sobre la superficie de la Luna, deslizándose a través de montañas de basura espacial y volando entre esqueletos de ADN hasta caer en el interior de una montaña sin fondo. Todo en una experiencia de quince minutos de duración.

La Fábrica de Creación, en el Centro Cívico Tabacalera acogerá esta propuesta gratuita que se presentará los días 4 y 5 y para la que es necesario reservar plaza a partir del martes, día 23, a través de la plataforma Evenbrit.

Hsin-Chien Huang es un artista taiwanés especializado en técnicas mixtas que utiliza la ciencia, el new media, la programación y los algoritmos para dar vida al universo de su imaginación. Por su parte, Laurie Anderson, que recibió el premio a la mejor experiencia de realidad virtual en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia, es una de las pioneras creativas más reconocidas y atrevidas de Estados Unidos. Si bien es especialmente conocida por sus presentaciones multimedia, a lo largo de su carrera ha desarrollado roles como artista visual, compositora, poeta, fotógrafa, cineasta, maestra de la electrónica, vocalista o instrumentista.

Sedes El Centro Botín, La Fábrica de Creación en Tabacalera y la incorporación del Club de Regatas son los espacios

El Real Club de Regatas de Santander es el nuevo espacio que se incorpora este año al festival. Su Salón de Esgrima acogerá la otra pieza de realidad virtual que se ha incluido en la programación del festival y que lleva por nombre 'Oto's planet', del artista francés Gwenael François. Una historia interactiva, que también se accede gracias a la utilización de unas gafas Meta Quest 2, y que narra la apacible vida de Oto, quien acostumbre a relajarse en su hamaca y disfrutar de los frutos del único árbol de su pequeño planeta. Su tranquilidad se ve interrumpida cuando Exo, un cosmonauta hiperactivo y torpe, se estrella en una pequeña nave espacial. Los intentos de comunicación y convivencia entre estos dos improbables compañeros de habitación se ven plagados de dificultades.

Las entradas sin coste para poder implicarse en esta pieza se podrán retirar a partir del martes 23 de septiembre a través de la plataforma Evenbrite.