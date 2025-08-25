El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Gewandhausorcherter Leipzig ofrecerá los dos conciertos finales. Jens Gerber

El Festival Internacional afronta su última semana con una explosión sinfónica

Cuatro conciertos, dos de ellos de la orquesta civil más antigua del mundo, la Gewandhausorcherter Leipzig, junto al maestro Andris Nelsons, en la clausura, marcan la agenda precedida del Ballet Flamenco de Andalucía

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Lo sinfónico, casi una seña de identidad en casi todas las ediciones del FIS acapara la recta final de la 74 Festival Internacional de ... Santander. Un desfile de orquestas, que arrancó anoche con la formación de Melbourne y que se extenderá hasta el próximo domingo a través de cuatro conciertos. La traca final de estos 31 días de música y danza estará centrada en dos conciertos de la orquesta civil más antigua del mundo, la Gewandhausorcherter Leipzig, junto al maestro Andris Nelsons, batuta de referencia internacional, y dos programas de altísima exigencia. El primero, el sábado 30, junto a la violinista Isabelle Faust, para interpretar el concierto de Antonín Dvorák para el instrumento. Junto a él, Cantus in memoriam Benjamin Britten, de Arvo Pärt; y la gran Sinfonía n.º 2 en re mayor de Jean Sibelius.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  3. 3

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  4. 4

    Un senderista de 64 años fallece tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso
  5. 5

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  8. 8

    El legado italiano en la anchoa de Santoña
  9. 9

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  10. 10 Arde un bazar chino en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Festival Internacional afronta su última semana con una explosión sinfónica

El Festival Internacional afronta su última semana con una explosión sinfónica