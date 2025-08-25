El Festival Internacional afronta su última semana con una explosión sinfónica

Lo sinfónico, casi una seña de identidad en casi todas las ediciones del FIS acapara la recta final de la 74 Festival Internacional de ... Santander. Un desfile de orquestas, que arrancó anoche con la formación de Melbourne y que se extenderá hasta el próximo domingo a través de cuatro conciertos. La traca final de estos 31 días de música y danza estará centrada en dos conciertos de la orquesta civil más antigua del mundo, la Gewandhausorcherter Leipzig, junto al maestro Andris Nelsons, batuta de referencia internacional, y dos programas de altísima exigencia. El primero, el sábado 30, junto a la violinista Isabelle Faust, para interpretar el concierto de Antonín Dvorák para el instrumento. Junto a él, Cantus in memoriam Benjamin Britten, de Arvo Pärt; y la gran Sinfonía n.º 2 en re mayor de Jean Sibelius.

Al día siguiente, el concierto de clausura reúne a la misma formación junto al Orfeón Donostiarra, la soprano Julia Kleiter y el barítono Christian Gerhaher. En los atriles, dos obras en el corazón del acervo cultural europeo: Un réquiem alemán, de Brahms; y la Sinfonía n.º 5 de Mendelssohn, la conocida como 'Sinfonía de la reforma'. No obstantes, antes recala en el FIS (el viernes) la Orquesta Francesa de Jóvenes, con el patrocinio de EL Diario Montañes. Sobre el escenario, la maestra Kristiina Poska y el pianista Alexandre Tharaud que conmemoran, junto a la sinfónica y el Festival, los 50 años de la muerte de Shostakóvich, con su Concierto para piano y orquesta n.º 2 en fa mayor. La obertura de 'El carnaval romano' de Berlioz y Scheherazade, de Rimsky-Kórsakov, rematan la velada de una formación que, desde 1982 y por iniciativa del Ministerio de Cultura francés, reúne a los artistas más prometedores en las diferentes secciones orquestales.

AGENDA FIS Hoy Marcos Históricos. Isla. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. 20 horas. Actuación de Hélix Trío. Ganadores Ensemble Enmergente Fest Clasic 2025.

Hoy Sala Pereda. Proyección de la película documental musical 'El género chico', dirigida por Samuel Alarcón, seguida de un coloquio. A las 19 horas.

Mañana. Sala Argenta. Ballet Flamenco de Andalucía. Programa 'Pineda, romance popular en tres estampas'. Dirección y coreografía, Patricia Guerrero. A las 20.00 horas.

El aniversario de Shostakóvich se extiende al programa del miércoles con el regreso a la Sala Argenta de la Sinfónica de Tenerife, formación que completa la propuesta orquestal de este FIS. A la batuta de Víctor Pablo Pérez sonará su Sinfonía n.º 9 en mi bemol mayor, tras ofrecer una primera parte con el 'Emperador' de Beethoven en el piano de Paul Lewis. Mañana martes el Ballet Flamenco de Andalucía cerrará las propuestas que el FIS dedica a la danza en otra jornada con las localidades de venta anticipada agotadas. Pineda, romance popular en tres estampas, es la propuesta elegida con dirección y coreografía de Patricia Guerrero.

En otra despedida, el FIS cierra esta tarde la programación de la Sala Pereda con la proyección de la película documental musical 'El género chico, dirigida por Samuel Alarcón'. A continuación tendrá lugar un coloquio entre Alberto González Lapuente, coordinador de actividades de la Fundación Guerrero y crítico musical; y Mario Lerena, profesor de la Universidad del País Vasco, pianista y musicólogo, moderado por el director del Festival, Cosme Marina.

Finalmente, hoy, en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, los Marcos Históricos reciben a Hélix Trío, Ensemble Emergente Festclásica 2025. Formado en 2022, lo componen Jaume Angelès Fité (violín), Guillermo Ortega Santos (violoncello) y Paula Belzunegui Moreno (piano). Su programa está centrado en el 'Diálogo entre siglos' que explora la evolución de la música de cámara.

