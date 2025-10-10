El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Majo G. Polanco y Carlos López Terán. Raúl Lucio

El Festival Plataforma lleva las artes performativas a siete puntos de Santander

En su segunda edición, la muestra, que se desarrollará hasta el domingo, combinará distintas propuestas escénicas con las artes vivas

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

La entrega del I Premio Plataforma a la trayectoria artística a la coreógrafa Olga Mesa marcó en la tarde de ayer uno de los actos ... centrales del II Festival de artes performativas 'Plataforma', que se desarrollará hasta este domingo, con el objetivo de convertir a Santander en «un espacio vivo de creación contemporánea». Para ello seis puntos de la ciudad serán el escenario de una muestra en la que la creación unirá a público y artistas.

