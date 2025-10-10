El Festival Plataforma lleva las artes performativas a siete puntos de Santander

La entrega del I Premio Plataforma a la trayectoria artística a la coreógrafa Olga Mesa marcó en la tarde de ayer uno de los actos ... centrales del II Festival de artes performativas 'Plataforma', que se desarrollará hasta este domingo, con el objetivo de convertir a Santander en «un espacio vivo de creación contemporánea». Para ello seis puntos de la ciudad serán el escenario de una muestra en la que la creación unirá a público y artistas.

El Festival, que tras el éxito de la primera edición se consolida y ya mira al futuro comenzó ayer con la entrega de ese premio y las dos primeras actuaciones, la de la propia Olga Mesa en Tabacalera y la que Itsaso Iribarren y Germán de la Riva estrenaron en la Filmoteca Mario Camus. El resto de la programación, gratuita, se desarrollará en el Palacete del Embarcadero, el Templete de los Jardines de Pereda, la Plaza Porticada, el Museo de Arte MAS, Escena Miriñaque y el Centro Cívico Tabacalera. En este último punto, además la artista Ana Gesto imparte un taller teórico práctico.

Programa Hoy. A las 12.00 horas, en el Templete de los Jardines de Pereda, Dora García y la Banda Municipal de Música y a las 20.00 horas en el Centro Cívico Tabacalera, Manuel Rodríguez estrena 'Zero'.

Mañana. A las 13.00 horas, 'Lo que sueño cuando me muevo' de Ana Gesto en La Porticada. La Ribot presenta 'LaBola' en el Palacete del Embarcadero a las 18.00 y Furia Sotelo mostrará en Escena Miriñaque a las 20.30 horas, 'Sobre el extravío o el arte de perderse'.

Domingo. 'Paper Lane' de Ola de Soto, a las 11.30 y 'PeleaDos' de Majo G. Polanco y Carlos López Terán en el MAS. A las 18.00 en Tabacalera muestra de los participantes del taller impartido por Ana Gesto.

De arte, artistas y performances hablaron ayer, en la presentación del programa, los directores de Plataforma Santander, Iñaki Martínez Antelo y Mónica Maneiro Jurjo (Cooperativa Performa) quienes destacaron que han preparado una programación diversa y de vanguardia para los amantes de las artes vivas, en la que combina performance, danza, música, propuestas escénicas y talleres, con el objetivo de acercar la creación contemporánea a todos los públicos y ocupar nuevos espacios urbanos y culturales. También recordaron la gran acogida que tuvo la propuesta el año pasado e hicieron especial hincapié en la entrega de ese primer premio Plataforma a una artista pionera en lo que respecta a la danza contemporánea.

Los directores del Festival estuvieron acompañados por la concejala de Cultura, Noemí Méndez y el artista Manuel Minch creador de la obra 'Trabajo y playa' que recibió la premiada a modo de trofeo. En cuanto a la programación, hoy, viernes, la artista Dora García y la Banda Municipal de Santander, dirigida por Vicent Pelechano, ofrecerán tres acciones performativas a través de la música en el Templete de los Jardines de Pereda a las 12.00 horas. Una pieza en la que se exploran nociones de memoria, límite y transmisión. Además, el coreógrafo andaluz Manuel Rodríguez estrenará en el Centro Cívico Tabacalera y a las 20.00 horas su pieza 'Zero'.

Ampliar Los artistas de La Ribot, mostrarán su pieza 'LaBola' en el Palacete del Embarcadero. DM

Mañana, sábado, tendrán lugar las actuaciones de Ana Gesto, a las 13.00 horas en la Plaza Porticada, con una performance que consiste en una danza con una falda hecha de platos de esmalte metálico. También se podrá disfrutar con la performance de La Ribot 'LaBola' una obra realizada a partir de multitud de trajes y objetos que se ofrecerá, a las 18.00 horas, en el Palacete del Embarcadero. En ella tres intérpretes diseminarán esos trajes en el espacio y entrelazados formarán una bola humana cuyo aspecto no deja de cambiar.

Además. la compañía Furia Sotelo mostrará, en Escena Miriñaque, a las 20.30 horas, su obra 'Sobre el extravío o el arte de perderse'. Ya el domingo, Olga de Soto ofrecerá su performance 'Paper lane' en el MAS a las 11.30 horas, en donde, una hora después, también actuará el dúo cántabro Peleaestudio-compuesto por los artistas Majo G. Polanco y Carlos López Terán- con su intervención 'PeleaDos', una pieza que presenta una batalla de información enfrentando las noticias recopiladas en dos medios locales; uno del lugar donde se desarrolla la acción y otro de la zona de conflicto, en este caso Palestino.

Por último, a las 18.00 horas, Ana Gesto y los participantes del taller que imparte en la Fábrica de la Creación, cerrarán el Festival en el Centro Cívico Tabacalera con una pieza resultado de todo lo que han tratado estos días. La entrada a todos los pases será gratuita.