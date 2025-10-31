Un Festival para 'Hacer Ver Mover Santander' Organizado por Movimiento en Red, el certamen se celebrará del 5 al 8 de noviembre en varios espacios de la ciudad «para demostrar que la danza puede habitar cualquier lugar»

Guillermo Balbona Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La danza puede habitar cualquier lugar. Para los escépticos un Festival, bajo el epígrafe 'Hacer Ver Mover Santander', demostrará que es posible. Del 5 al 8 de noviembre se celebrará en varios espacios de la ciudad. Santander se transformará así en un gran escenario donde el cuerpo, la danza y la arquitectura dialogarán entre sí gracias a la primera edición de esta propuesta. Organizado por la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red, y con dirección artística de los coreógrafos Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela, fundadores de la compañía Babirusa Danza, el festival ha sido reconocido en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa 2025. Concretamente en la modalidad Cultura Emprende, dirigida a propuestas de nueva creación.

Todas las actividades son gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo, excepto el concierto bailado que acogerá el Centro Botín el 5 de noviembre que necesita inscripción previa.

Durante cuatro días, el público accede a una programación que combina «exposición, pensamiento, creación y participación ciudadana» en algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad como el Centro Botín, el Archivo de la Autoridad Portuaria, la Biblioteca Central, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y La Fábrica de Creación.

Ampliar La coreógrafa Melania Olcina, Premio Nacional 2023, impartirá un taller. Fsc

El festival se inaugurará el miércoles a las 11.30 horas en la Fábrica de Creación de Tabacalera con la exposición fotográfica 'Memoria de lo efímero' de los artistas Belén de Benito, Áureo Gómez, Anjana Guerras, Jesús Sánchez y Dani Vidala; una muestra dedicada a la danza contemporánea que podrá visitarse durante todo el mes de 08.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. Ese mismo día, el Espacio Ricardo Lorenzo del Colegio Oficial de Arquitectos acogerá a las 17.00 horas la conferencia-coloquio 'Nuevos espacios dialógicos', un encuentro dirigido por la arquitecta Marta Llorente para abordar las conexiones entre la danza y la arquitectura.

La jornada concluirá en el Centro Botín a las 19.30 horas con el concierto bailado 'Hacer ver mover los pies del público', una experiencia inmersiva que une música en vivo y movimiento de la mano de Tranki Ruido Lab y Babirusa Danza. Esta es la única actividad del festival que requiere inscripción previa en este enlace: movimientoenred.org/actividades/festival-hacer-ver-mover-santander

El jueves 6, a las 19.30 horas, el protagonismo recaerá en la compañía Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014, que presentará su pieza 'Más o menos inquietos' en el Espacio Ricardo Lorenzo.

La función incluirá un espacio de mediación con el público dirigido por la experta Marta Romero y la dinámica para 'Hacer Mover al Público' con el coreógrafo invitado, una iniciativa con la que se invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la experiencia del movimiento y la percepción.

El viernes, a las 19.30 horas, el Archivo de la Autoridad Portuaria se convertirá en escenario de 'Dúo Lake Machine', una creación de Mari Paula Cía que también irá acompañada de un encuentro con el público dirigido por Marta Romero y la dinámica para 'Hacer Mover al Público' junto a Danielle Mesquita y Laura García Carrasco (bailarinas de la compañía).

Esta sesión, según destaca Rafael de la Lastra, uno de los directores artísticos de la propuesta, refuerza la idea central del festival: «Que la danza puede habitar cualquier lugar y transformar nuestra manera de relacionarnos con el entorno».

Claves La Fábrica de Creación acogerá la exposición fotográfica de Belén de Benito, Áureo Gómez, Anjana Guerras, Jesús Sánchez y Dani Vidala

El Centro Botín, el Archivo de la Autoridad Portuaria, la Biblioteca Central y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria

La jornada del sábado pondrá el acento en la participación y la familia. Por la mañana, a las 11.00 horas en la Fábrica de Creación, la coreógrafa Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023, impartirá el taller 'Las sugerencias del aire'; una actividad centrada en la improvisación coreográfica. Intérprete, coreógrafa, videoartista, asistente coreográfica y directora artística, dirige sus propios proyectos como 'Solo Orgánicos' (2008), 'Tengo la Ambición de una Hormiga' (2015, para la 75ª Gala del RCPD Mariemma), 'La Declamación Muda' (finalista en los XXVII Premios Max de 2024), 'Halo' (2024) y 'Tactus' (2025).

Media hora más tarde, la Biblioteca Central acogerá 'tÁ entre líneas', un espectáculo de la coreógrafa Lorena Fernández pensado para público familiar. Fernández dirigirá también un taller participativo para «moverse en familia».

Por la tarde, Melania Olcina presentará 'La declamación muda' en la Fábrica de Creación a las 19.30 horas, con mediación de Marta Romero.

Después, el festival se despedirá con una gran fiesta de clausura amenizada por el DJ El Perro Funky y el público será de nuevo invitado a «hacer, ver y mover Santander».

«Con este festival proponemos una nueva forma de entender la creación artística como herramienta de transformación social; fomentando el aprendizaje mutuo, la reflexión y la empatía a través del cuerpo y del espacio compartido», explica Rafael de la Lastra. «Convertirse en un espacio de encuentro, diálogo y miradas plurales, un ecosistema del movimiento que genere nuevas posibilidades, que acompañe y sostenga la creación local al mismo tiempo que se relaciona con un contexto artístico más amplio», concluye este coreógrafo de dilatada trayectoria.