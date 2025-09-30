La Filmoteca de Cantabria proyectará en directo tres títulos de la temporada de la Ópera de Oviedo 'Romeo y Julieta' inaugura el próximo 15 de octubre una colaboración entre ambas entidades que incluye también 'Rigoletto' y 'Carmen'

Guillermo Balbona Santander Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El binomio cine y lírica, la expansión de las representaciones de ópera, la divulgación y la búsqueda de nuevos públicos se traduce en propuestas cada vez más recurrentes. En este contexto y fruto de la colaboración entre la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y la Fundación Ópera de Oviedo, tres títulos de la temporada del veterano proyecto asturiano se proyectarán en directo en Santander. Encabezada por 'Romeo y Julieta', de octubre a febrero de 2026, la sala Bonifaz acogerá esta programación especial considerada como una extensión de la oferta lírica que emana del Palacio de Festivales. María Fernández-Rosillo, directora general de la Sociedad Regional de Cultura; Christian Franco, director de la Filmoteca Mario Camus y Celestino Varela, director general y artístico de la Ópera de Oviedo presentaron este acuerdo que cuenta con un precedente exitoso: el pasado mes de enero, ambas entidades ya proyectaron 'Las bodas de Fígaro' en la sede santanderina. Esa conexión con el Teatro Campoamor constituyó la primera ocasión en que una representación de la temporada ovetense se pode ver en directo fuera de las fronteras asturianas. Una iniciativa inédita que se plasmó en acercar la ópera de Mozart, que cerró la temporada de ópera.

El nuevo acuerdo, con voluntad de convertirse en estable y en gozar de continuidad, ya tiene su agenda: el 15 de octubre 'Romeo y Julieta'; el 17 de diciembre 'Rigoletto' y el 4 de febrero de 2026 'Carmen'. Las tres con entrada gratuita recogida de manera previa en taquilla.

La proyección se realizará en riguroso directo, con inicio a las 19.30 horas y respetando el descanso de 20 minutos de la representación, un lapso en el que el público de Bonifaz podrá abandonar la sala para retornar en la segunda parte.

Otras citas de octubre El cineasta norteamericano, afincado en España, Mark John Ostrowski, deposita en el archivo toda su obra

'Hágase la luz' de Ruido Interno, y la muestra estatal 'Mujeres de cine. Nosotras contamos'

Fernández-Rosillo aseguró que esta iniciativa se plantea como un complemento a la programación lírica del Palacio de Festivales y que es, además, fruto de las dos claves que están propiciando un notable crecimiento en la afluencia de público a la Filmoteca: «La diversidad en la programación y la colaboración intensa con otros colectivos y entidades, lo que unido al buen trato que los empleados dan a los usuarios, han propiciado que la sala de la calle Bonifaz haya registrado ya más de 20.000 espectadores en lo que va de año». Datos a lo que hay que sumar la afluencia de público a la sala de la Casa de Cultura de Torrelavega, que gestiona la Filmoteca y que sólo en el primer semestre de este año ha alcanzado los 10.236 espectadores, cuando en todo 2024 se registraron 12.940.

Celestino Varela, por su parte, confesó que su trayectoria en el pasado como cantante lírico le hace valorar aún más iniciativas como esta donde se aúnan acercamiento de la ópera, divulgación y expansión cultural mas allá de un formato, un espacio y una programación. La ópera de Charles Gounod que abre el acuerdo, 'Romeo y Julieta', se estrenó en el Théâtre Lyrique de París, el 27 de abril de 1867. Posee momentos de gran lirismo fruto de una partitura delicada y con una línea de canto totalmente belcantista.

Al margen de este nuevo vín culo, Christian Franco avanzó la programación de este mes de octubre en la que continúan las proyecciones en torno a Clint Eastwood con 'Los puentes de Madison', entre otros títulos. Franco subrayó la importancia de preservar el patrimonio audiovisual y recordó que, a la formación y exhibición, la Filmoteca ha ido fomentado en los últimos años esta labor como depositaria de materiales. En este sentido, destaca su programa de recuperación de películas familiares y de cine amateur.

En este sentido, la Filmoteca de Cantabria acoge este mes sesiones especiales vinculadas al mes del archivo, de modo que el próximo jueves recibirá al cineasta norteamericano, afincado en España, Mark John Ostrowski, que ha depositado en la entidad cántabra toda su obra. Esta «notable incorporación a los fondos de la institución con la proyección de uno de los filmes de Ostrowski, 'Le vrai films est ailleurs', también contará con un coloquio con el cineasta».

El director de la Filmoteca, además, destacó la docena de colectivos y entidades que tienen su presencia en la programación gracias a colaboraciones estables o puntuales. Además de las ya habituales, caso de La llave azul y Alianza Francesa de Santander, con el ciclo Rendez-vous Ciné, la sala de Bonifaz acoge sesiones de la quinta edición del festival 'Hágase la luz' de Ruido Interno, del ciclo de arte de acción Cadac y de la muestra estatal 'Mujeres de cine. Nosotras contamos'. La IV Jornada de Cine y Enfermedad Avanzada, coorganizada con el Hospital Santa Clotilde, posibilitará la proyección este mes de octubre de 'Living', que contará, además, con un coloquio de especialistas. Asimismo, se ponen en marcha las proyecciones de la quinta edición de la muestra de cine 'Puntos de fuga', que organiza la asociación CineInfinito. Las sesiones de este mes forman parte de los ciclos dedicados a la cineasta Chantal Akerman y a dos referentes del cine filipino: Lino Brocka y Mike de Leon.

Además, la sala de Bonifaz festejará el Día del Cine Español el lunes día 6, abriendo sus puertas de forma extraordinaria en lunes para proyectar 'El inquilino', película fundamental de José Antonio Nieves Conde que ha sido restaurada por Filmoteca Española y que se presenta de forma íntegra, sin los cortes que la censura ejecutó en su estreno en 1958. La proyección tiene entrada gratuita, comenzará a las 20 horas y estará presentada por el propio Christian Franco. En octubre todos los ciclos activos son: Foco Clint Eastwood, Segunda oportunidad, Rendez-vous Ciné, Filmoteca Junior, CineInfinito: puntos de fuga, Arquicine 2025, Noches en vilo, Temporada de Ópera de Oviedo, Día del cine español, Sesión especial, Ruido Interno: Hágase la luz, Nosotras contamos, Cadac Ciclo de Arte de Acción, IV Jornada de cine y enfermedad avanzada.