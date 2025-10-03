El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fuente de luz. 'Marea', instalación de luz y sonido, firmada por Pablo Turanzas, fue una de las citas que abrió el Festival Hágase la luz. Hasta el domingo, entre nueve de la noche y la una de la madrugada, utilizará efectos de luz en constante transformación para generar una relajada experiencia visual sobre la fuente de la Plaza de Atarazanas.

La Filmoteca se suma hoy al programa del festival de creación lumínica y audiovisual

El Palacete del Embarcadero acoge el fin de semana 'Circuito Liminal', instalación del colectivo multidisciplinar BeatMe Lab

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:30

El festival de creación lumínica y audiovisual organizado por Ruido Interno prosigue hasta el domingo con 16 propuestas, tanto de artistas internacionales como de creadores ... locales, en 22 espacios de Santander. 'Hágase la Luz' incluye distintas intervenciones que se podrán visitar a lo largo del festival. En el Auditorio del Centro Botín cientos de esferas luminosas se encenderán hoy viernes y hasta el domingo dentro de la instalación live luz/audio 'Globoscope' una propuesta internacional de Colective Coin para la que se han agotado ya las entradas. Luz, láser, vídeo y sonido son los elementos empleados en 'Circuito Liminal', una instalación de BeatMe Lab que desde hoy por la tarde hasta el domingo a las 14.00 horas se podrá visitar en el Palacete del Embarcadero «narrando el continuo encuentro entre los humanos y las máquinas en un escenario inspirado en el movimiento cyberpunk».

