La Filmoteca se suma hoy al programa del festival de creación lumínica y audiovisual

El festival de creación lumínica y audiovisual organizado por Ruido Interno prosigue hasta el domingo con 16 propuestas, tanto de artistas internacionales como de creadores ... locales, en 22 espacios de Santander. 'Hágase la Luz' incluye distintas intervenciones que se podrán visitar a lo largo del festival. En el Auditorio del Centro Botín cientos de esferas luminosas se encenderán hoy viernes y hasta el domingo dentro de la instalación live luz/audio 'Globoscope' una propuesta internacional de Colective Coin para la que se han agotado ya las entradas. Luz, láser, vídeo y sonido son los elementos empleados en 'Circuito Liminal', una instalación de BeatMe Lab que desde hoy por la tarde hasta el domingo a las 14.00 horas se podrá visitar en el Palacete del Embarcadero «narrando el continuo encuentro entre los humanos y las máquinas en un escenario inspirado en el movimiento cyberpunk».

También el láser será protagonista en la instalación inmersiva que se mostrará desde esta tarde al domingo por la mañana en el Espacio Ricardo Lorenzo.

Agenda de hoy, viernes Centro Botín. Globoscope (hasta el domingo. (Con entrada y todo ya reservado). Collectif Coin Coproducción: Insight Outside Creación original: Fête des Lumières de Lyon 2014. Instalación live luz / audio. De 17.00 a 20.30 horas.

Espacio Ricardo Lorenzo. Dualis (Desde las 17.00 horas hasta el domingo a las 14.00 horas) V.P.M. Joan Canal / Javier Nieto (Cataluña) Instalación interactiva láser y sonido. de 17.00 a 20.00 horas.

Palacete del Embarcadero. Circuito liminal (Desde las 18.00 hasta el domingo a las 14.00 horas). BeatMe Lab (Madrid / Asturias) Instalación de luz, láser, vídeo y sonido.

Fuente Atarazanas. Marea Pablo Turanzas (Cantabria) Instalación luz y sonido. De 21.00 a 1.00 h.

Tabacalera. Through the glass / UBI Sunt Iván Puñal (Madrid) Proyección vídeos. De 17.30 a 20.30 horas.

La Escuela de Náutica vuelve a acoger en esta edición dos instalaciones vídeo multiproyección firmadas por el australiano Liam Young que se podrán contemplar, hoy y mañana, en horario de tarde y durante todo el fin de semana en horario de mañana y tarde. De Iván Puñal son los vídeos 'Through the glass' y 'Ubi sunt' que se proyectarán en el Centro Cívico Tabacalera desde hoy por la tarde hasta el domingo. Un año más, la programación de 'Hágase la Luz' ha incluido trabajos de realidad virtual. Para celebrar los cinco años del festival, se ha recuperado una de sus piezas más aclamadas: 'To the Moon', de Hsin-Chien Huang y Laurie Anderson que se pasará en la Fábrica de Creación, y 'Oto's Planet', de Gwenael François, que se podrá ver en el Real Club de Regatas de Santander, uno de los espacios que se incorporan este año al proyecto.