Alberto Santamaría, en la librería Gil, durante la presentación de su poemario 'De las cosas pálidas'. Roberto Ruiz

Alberto Santamaría

Poeta
«La finitud nos hace sensibles al mundo»

El también ensayista y profesor recibe el próximo jueves el XI Premio Ciudad de Santander en la Gala de las Letras 2025

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:16

Considera que la revolución hoy en día debe comenzar «por la reconquista de la vida cotidiana». A través de la escritura, la poesía y el ... pensamiento conviven y fluyen en la obra de Alberto Santamaría (Torrelavega, 1976). A la hora de definirse, no lo duda: «El poeta es un explorador que sabe que fracasará en cada intento de hallar un lenguaje adecuado». El próximo jueves, día 20, el autor de 'Lo superfluo y otros poemas' y 'En los límites de lo posible. Política, cultura y capitalismo afectivo' recibe el XI Premio de las Letras Ciudad de Santander 2025. El también narrador, ensayista y profesor universitario es distinguido «por su destacada trayectoria en el ámbito de la creación literaria y su aportación al pensamiento estético contemporáneo». Tras su reciente poemario, 'De las cosas pálidas' (La Bella Varsovia), Santamaría prepara ya varios proyectos, incluso alumbrará un nuevo libro de poemas «porque la poesía es la escritura que me nutre».

