La ópera escenificada 'Un réquiem alemán' de Brahms cerró la pasada edición del Festival Internacional de Santander. Pedro Puente

El FIS busca, con un concurso, la imagen del próximo cartel

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:47

Comenta

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha convocado el concurso público para elegir el cartel que será la imagen de la 75 edición, que se celebrará en agosto del próximo año 2026. Las bases se pueden consultar en la página web del Festival. Su director, Cosme Marina, recuerda que el objetivo de este concurso es «fortalecer el puente tendido entre el FIS y los artistas plásticos cántabros, como escaparate de su talento excepcional».

El plazo para la presentación se cerrará el día 11 de noviembre a las 13.00 horas. Un jurado de expertos, presidido por Cosme Marina, elegirá la obra ganadora, galardonada con un premio de 3.000 euros.

En el concurso podrán participar artistas cántabros o con residencia legal acreditada en la región por un periodo de, al menos, cinco años, mayores de edad y que no hayan realizado carteles para anteriores ediciones del FIS.

Cada participante podrá presentar una única obra y no se admitirán creaciones que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen o concurso, nacional o internacional; o que hayan sido expuestas en galerías comerciales. Las obras presentadas, con medidas de 100 x 70 centímetros y en disposición vertical, serán de técnica y temática libres, y podrán incorporar cuestiones relacionadas con Santander y el Festival.

El jurado seleccionará antes del 19 de noviembre seis obras en base a su calidad, creatividad y valor expresivo, teniendo en cuenta también la trayectoria artística del autor y la adecuación a las necesidades del FIS.

