La Gewandhausorchester Leipzig, dirigida por el maestro Andris Nelson, junto al Orfeón Donostiarra, en la velada final de la 74 edición del Festival. Pedro Puente / FIS

El FIS camina ya hacia la celebración de su 75 aniversario con el regreso de la ópera escenificada

'Un réquiem alemán' de Brahms cerró anoche el Festival Internacional de Santander. Su director, Cosme Marina, avanza que la lírica «estará muy presente» en la cita de 2026

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:55

La Sinfonía nº 5 de Felix Mendelssohn y el monumental Réquiem alemán de Johannes Brahms configuraron el último programa del Festival Internacional de Santander en ... su 74 edición. El segundo de los conciertos de la Gewandhausorcherter Leipzig, la orquesta civil más antigua del mundo, a la batuta de su director titular, el maestro Andris Nelsons, despidió anoche un intenso mes de agosto tras 50 actividades entre Santander y otras 17 localidades cántabras. En la última velada las voces de la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra protagonizaron los sonidos finales sobre el escenario de la Sala Argenta. Comienza así la cuenta atrás para la celebración del 75 aniversario del FIS. En próximas fechas llegará el turno del balance, los datos y cifras de una edición que ha registrado aforos llenos en la mayor parte de las citas escénicas celebradas en el Palacio de Festivales. En perspectiva, ya puede avanzarse un esperado regreso para el aficionado: el de la ópera escenificada que tendrá presencia en el Festival de 2026.

