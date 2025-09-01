El FIS camina ya hacia la celebración de su 75 aniversario con el regreso de la ópera escenificada

La Sinfonía nº 5 de Felix Mendelssohn y el monumental Réquiem alemán de Johannes Brahms configuraron el último programa del Festival Internacional de Santander en ... su 74 edición. El segundo de los conciertos de la Gewandhausorcherter Leipzig, la orquesta civil más antigua del mundo, a la batuta de su director titular, el maestro Andris Nelsons, despidió anoche un intenso mes de agosto tras 50 actividades entre Santander y otras 17 localidades cántabras. En la última velada las voces de la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra protagonizaron los sonidos finales sobre el escenario de la Sala Argenta. Comienza así la cuenta atrás para la celebración del 75 aniversario del FIS. En próximas fechas llegará el turno del balance, los datos y cifras de una edición que ha registrado aforos llenos en la mayor parte de las citas escénicas celebradas en el Palacio de Festivales. En perspectiva, ya puede avanzarse un esperado regreso para el aficionado: el de la ópera escenificada que tendrá presencia en el Festival de 2026.

Cosme Marina, director del FIS, para quien el último de los conciertos, con el réquiem de Brahms, «es un buen puente de enlace con la 75 edición del Festival», aseguró a El Diario que el FIS tendrá el próximo año, «como uno de sus grandes alicientes, el regreso de la ópera escenificada, además de que la lírica estará muy presente». Asimismo, avanzó, «se seguirá trabajando para profundizar en la calidad de las propuestas sinfónicas y en el impulso de la danza, en todos sus estilos, especialmente con la presencia del repertorio del ballet romántico en alguna de las iniciativas con música en vivo». Además, por otra parte, el FIS «continuará abriendo el abanico de oferta en Marcos Históricos a nuevas expresiones artísticas como el jazz o la fusión de géneros que tan buena aceptación han tenido este año».

Ampliar El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y la alcaldesa de Santander, Gema igual, (en el centro), entre otras autoridades locales y regionales, presidieron la clausura del FIS. Pedro Puente /FIS

El consejero de Cultura Luis Martínez Abad y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en representación del Patronato, presidieron la clausura de la 74 edición, entre otras autoridades locales y regionales. A lo largo de los últimos 31 días, el FIS ha ofrecido un total de veinte espectáculos en las Salas Argenta y Pereda, dos en el Centro Botín y veintiocho dentro de la sección Marcos Históricos, hasta sumar un total de cincuenta actividades. La programación arrancó el pasado 1 de agosto con el Ballet Junior de la Ópera Nacional de París y ha contado con figuras como Akram Khan y el estreno de 'Thikra: Night of remembering'; la orquesta de Le concert de la Loge con la Compañía Käfig; y los nombres de Pretty Yende, Michael Fabiano, Sonya Yoncheva y Leonidas Kavakos, además de la orquesta The Hallé de Manchester y la China NCPA Orchestra junto al pianista Bruce Liu.

Asimismo, este año el FIS ha ofrecido nuevas expresiones artísticas como el folclore renovado de Rodrigo Cuevas, el teatro clásico o veladas monográficas sobre la obra de autores contemporáneos, estrechando la colaboración con la UIMP y el Centro Botín. La sección Marcos Históricos, que ha ofrecido 28 citas, ha redescubierto para la música la Cueva de El Soplao, además de incorporar conciertos en el claustro de la Catedral de Santander y Santoña. El esperado regreso al FIS del teatro tuvo su reflejo en el estreno de 'Medea', a través de la compañía cántabra La Machina en versión y dirección de Iñaki Rikarte.