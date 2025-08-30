El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La orquesta civil más antigua del mundo cierra el Festival. Jens Gerber

El FIS se despide con la Gewandhausorchester Leipzig en doble cita con el maestro Nelsons

Hoy Isabelle Faust será la solista del Concierto para violín en la menor de Antonín Dvorak y mañana última cita con la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:59

Doble cita. Apoteosis sinfónica. El Festival Internacional de Santander despide su 74 edición con dos conciertos de la Gewandhausorcherter Leipzig, la orquesta civil más antigua ... del mundo, a la batuta de su director titular, el prestigioso maestro Andris Nelsons. La Sala Argenta, hoy sábado y mañana domingo, ambas a las 20 horas, cierra un mes de intensa programación, con 50 actividades entre Santander y otras 17 localidades cántabras, y comienza la cuenta atrás para la edición número 75 del FIS. La Fundación Banco Santander patrocina ambas jornadas musicales.

