El FIS se despide con la Gewandhausorchester Leipzig en doble cita con el maestro Nelsons

Doble cita. Apoteosis sinfónica. El Festival Internacional de Santander despide su 74 edición con dos conciertos de la Gewandhausorcherter Leipzig, la orquesta civil más antigua ... del mundo, a la batuta de su director titular, el prestigioso maestro Andris Nelsons. La Sala Argenta, hoy sábado y mañana domingo, ambas a las 20 horas, cierra un mes de intensa programación, con 50 actividades entre Santander y otras 17 localidades cántabras, y comienza la cuenta atrás para la edición número 75 del FIS. La Fundación Banco Santander patrocina ambas jornadas musicales.

Agenda FIS Hoy Sala Argenta. La sinfónica Gewandhausorchester Leipzig, dirigida por el maestro Andris Nelsons y la violinista Isabelle Faust. 20.00 horas.

Mañana Sala Argenta. Gewandhausorchester Leipzig, dirigida por Nelsons, junto a la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra. A las 20 horas.

El primer concierto contará con Isabelle Faust como solista del Concierto para violín en la menor, op. 53 (B. 108) de Antonín Dvořák. El programa lo abrirá la obra 'Cantus in memoriam Benjamin Britten' de Arvo Pärt, con la Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43, de Jean Sibelius en la segunda parte.

Al día siguiente, el último concierto de esta edición del Festival presenta la Sinfonía n.º 5 en re mayor, op. 107 (MWV N 15), 'Sinfonía de la Reforma', de Felix Mendelssohn, junto al luminoso Ein deutsches Réquiem, op. 45 ('Un réquiem alemán') de Brahms. La soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra, que dirige José Antonio Sainz Alfaro y que, desde su primera participación en 1953, ha actuado en el Festival en 31 ocasiones, se unirán a los profesores comandados por Nelsons, para interpretar esta obra monumental. Tras los dos conciertos en Santander, la orquesta presentará estos dos mismos programas en la Philharmonie de París, tras hacerlo en el Royal Albert Hall de Londres (Proms) y en la Quincena Musical de San Sebastián esta misma semana La Gewandhausorchester Leipzig tiene su origen en la sociedad de conciertos Grand Concert, fundada en 1743 por dieciséis comerciantes y ciudadanos de esta ciudad alemana. En 1781 pasó a llamarse 'Orquesta de la Casa de Prendas'. Johann Adam Hiller, Felix Mendelssohn –que tuvo una gran importancia en la trayectoria de la orquesta y de quien interpretan mañana su quinta sinfonía–, Kurt Masur o Riccardo Chailly se cuentan entre sus más distinguidos directores titulares. La Gewandhausorchester porta la herencia cultural europea. Un público internacional valora su singular sonido y amplio repertorio, con el que ofrece más de 250 actuaciones anuales, tanto en conciertos como en la Ópera de Leipzig, o mediante la agrupación que, con el Thomanenchor, interpreta semanalmente las Cantatas de Bach en la Thomaskirche. Algunos otros conjuntos fueron igualmente importantes en el desarrollo de la actual orquesta.

Entre otros hitos históricos, la Gewandhausorchester ofreció un ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven en vida del compositor y estrenó la obertura de los Maestros Cantores de Wagner.

Director Titular también de la Boston Symphony Orchestra y ganador de un Grammy, Nelsons es uno de los más renombrados e innovadores directores del escenario internacional. En otoño de 2019, Nelsons y sus dos orquestas, reunidas en una, ofrecieron tres actuaciones en el Symphony Hall de Boston. Esta colaboración culminó con la edición de las grandes obras sinfónicas de Richard Strauss para Deutsche Grammophon. El maestro ha grabado las sinfonías completas de Shostakóvich y Lady Macbeth del Distrito de Mtsensk, ciclo galardonado con cuatro premios Grammy. Con la Gewandhausorchester continúa el aclamado ciclo de sinfonías de Bruckner.