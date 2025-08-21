El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La voz de Pretty Yende se suma mañana al escenario del FIS. Elena Cherkashyna

El FIS recibe mañana a Pretty Yende y Michael Fabiano, estrellas del firmamento lírico

El maestro Pablo Mielgo y la orquesta Oviedo Filarmonía completan una velada con arias y dúos de óperas de Verdi, Donizetti, o Puccini

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:49

Las voces de la soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano. El maestro Pablo Mielgo a la batuta y la presencia de una de ... las grandes orquestas líricas del país, Oviedo Filarmonía configuran los nombres propios de la Gala Lírica de ópera y zarzuela que mañana protagonizan la velada del Festival Internacional de Santander. Ambos cantantes son una referencia constante en las temporadas de ópera de Nueva York, Londres o París. Una entidad artística de impronta internacional e hitos únicos como la emocionante actuación de la soprano sudafricana en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, o su presencia vocal en la coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster. En solitario, y junto a Fabiano, gran representante de Puccini y Verdi en la cuerda de tenores, afrontarán un exigente repertorio de ópera –fragmentos de Il trovatore, Luisa Miller, I vespri siciliani, Rusalka, Pagliacci, La bohème– y zarzuela –La tabernera del puerto y El barbero de Sevilla–, guiados por Pablo Mielgo.

