El FIS recibe mañana a Pretty Yende y Michael Fabiano, estrellas del firmamento lírico
El maestro Pablo Mielgo y la orquesta Oviedo Filarmonía completan una velada con arias y dúos de óperas de Verdi, Donizetti, o Puccini
Santander
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:49
Las voces de la soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano. El maestro Pablo Mielgo a la batuta y la presencia de una de ... las grandes orquestas líricas del país, Oviedo Filarmonía configuran los nombres propios de la Gala Lírica de ópera y zarzuela que mañana protagonizan la velada del Festival Internacional de Santander. Ambos cantantes son una referencia constante en las temporadas de ópera de Nueva York, Londres o París. Una entidad artística de impronta internacional e hitos únicos como la emocionante actuación de la soprano sudafricana en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, o su presencia vocal en la coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster. En solitario, y junto a Fabiano, gran representante de Puccini y Verdi en la cuerda de tenores, afrontarán un exigente repertorio de ópera –fragmentos de Il trovatore, Luisa Miller, I vespri siciliani, Rusalka, Pagliacci, La bohème– y zarzuela –La tabernera del puerto y El barbero de Sevilla–, guiados por Pablo Mielgo.
Las voces de ambos artistas imprescindibles en las principales casas de ópera, se escucharán por primera vez en el FIS. Nacida en Sudáfrica, Pretty Yende alcanzó́ la cima de su carrera operística con una rapidez extraordinaria y se convirtió en una de las estrellas más brillantes del mundo de la música. Tras su debut en el Teatro Nacional Letón de Riga como Micaëla en Carmen, actuó en los principales teatros internacionales. Por su parte, Michael Fabiano, tenor con ascendencia italiana nacido en Montclair (New Jersey), recibió el premio Beverly Sills Artist en 2014, así como el premio Richard Tucker, siendo el primer cantante en ganar ambos galardones en el mismo año. Ha cantado Don José de Carmen en el Festival de Aix-en-Provence bajo la dirección de Dimitri Tcherniakov; Poliuto en el Festival de Glyndebourne y ha debutado como Calaf en Turandot con la dirección de Ai Weiwei en Roma.
Agenda FIS
-
Hoy. Marcos Históricos. Santuario de La Bien Aparecida. Benjamin Alard, órgano. Transcripciones concertantes de Bach para órgano y clave. A las 20.15 horas.
-
Mañana. Sala Argenta. La soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano. El maestro Pablo Mielgo y la orquesta Oviedo Filarmonía. A las 20 horas.
Por otro lado, hoy, en el Santuario de La Bien Aparecida, y mañana viernes en la iglesia de Santa María de la Asunción de Miera, la programación de los Marcos Históricos trae el esperado debut en el Festival de Benjamin Alard, con sus Transcripciones concertantes de Bach para órgano y clave. Alard es uno de los grandes nombres de la interpretación historicista.
Su universo es la música de Bach, y fue por esta conexión musical que el jurado del Concurso Internacional de Clavicémbalo de Brujas le otorgó el primer premio en 2004. Atraído por los misterios del órgano desde muy joven, fue gracias a Elisabeth Joyé, con quien estudió en París, que descubrió el repertorio para clavicémbalo. En 2003, se incorporó a la Schola Cantorum de Basilea para trabajar con Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder y Andrea Marcon.
Titular del órgano Bernard Aubertin de la iglesia de Saint-Louis-en-l'Île de París desde hace veinte añós , ofrece allí regularmente recitales inspirados en la música de Bach, así como en los principales centros musicales del mundo.
