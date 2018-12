Un «fisgón» en las grandes mansiones El fotógrafo Bernardo Aja regresa a España con 'EntreMuros' que se expondrá en Madrid y en Santander ROSA RUIZ Santander Jueves, 27 diciembre 2018, 08:13

¿Qué ocurre en las grandes mansiones de puertas para dentro? ¿Cómo es la vida de sus habitantes? El fotógrafo santanderino Bernardo Aja de Maruri se planteó hace ya dieciocho años retratar esos momentos de intimidad en más 50 hogares de distintos países del mundo. Pero no de cualquiera. Con el título 'EntreMuros' y con una curiosidad insaciable, Aja ha ido recopilando una colección escenas, casi cinematográficas, que transcurren en el interior de los grandes caserones de Perú - donde trabajó durante dos años como fotógrafo personal de Fujimori en su época como presidente- México, donde reside en la actualidad, pasando por Lisboa o España. La muestra, de la que ya se vio un adelanto en el Palacete del Embarcadero de Santander en el año 2015, se presentará más completa a partir del día 10 de enero en la Casa de América en América de Madrid, donde permanecerá expuesta hasta el 9 de febrero. Después viajará de nuevo a Cantabria, al espacio cultural Los Arenales de la Biblioteca Central, donde también permanecerá expuesta.

El trabajo se podría definir como un retrato gráfico de las vivencias, ritos y momentos de unos personajes extemporáneos, encerrados «entre muros» de mansiones o palacetes entre los que transcurre su impasible y lacónica existencia.

PROYECTO Autor Bernardo Aja de Maruri (Santander, 1973). Con residencia en México. Obra 'EntreMuro', retratos en blanco y negro captados en el interior de grandes mansiones desde hace dieciocho años. Exposiciones Del 10 de enero al 9 de febrero en la Casa de América de Madrid y después, en el espacio cultural Los Arenales (Biblioteca Central).

«Desde que empecé el proyecto siempre le he dado un espacio privilegiado al personaje; sin embargo, en la medida en que he evolucionado me he despegado un poco de él, pues me interesa más su intimidad, la cual entiendo por el espacio donde habita y cómo lo hace. Busco cosas que me cuenten su forma de vida, su idiosincrasia. Me empiezan a llamar mucho la atención los detalles del personaje cómo donde duerme, o el lugar en el que come. Sitios que cuentan más de ellos», asegura el autor que en 2017 volvió a Cantabria para mostrar en la sala Inder&Espacio una serie de fotografías de gran formato.

«Las fotos reflejan el cerramiento intelectual de una generación que vive entre muros»

'EntreMuros', cuyo catálogo ha sido editado con la colaboración del Gobierno de Cantabria, se compone de más de medio centenar de fotografías en blanco y negro en las que el autor introduce al espectador en dos temporalidades, familias actuales que mantienen auras en siglos pasados, combinando una estética contemporánea con residuos de los siglos XIX y XX.

Se trata de un proyecto con un gran componente nostálgico, porque capta la añoranza de un tiempo ya perdido y permite revisar el vínculo histórico y emocional que cada fotografía muestra desde la intimidad de los personajes. Pero también tiene un componente crítico. «Desde el principio, desde que tomé la primera foto en Lima, pretendí mostrar el cerramiento intelectual de la sociedad», explicó el fotógrafo en su paso por el Palacete.

Por entonces comentó que aún le faltaban más fotos para completar ese proyecto, el más personal de los que ha realizado en su larga trayectoria y ahora muestra el resultado final. «Se puede decir que soy un fisgón porque nunca he pretendido introducirme en esos lugares y tomar las fotos sin más. Un paparazzi hubiera entrado y disparado al azar, pero los fotógrafos necesitamos más tiempo para analizar la escena, estudiar la composición, preparar los encuadres...», reconoció.

La relación que existe entre los personajes que retrata y el espacio íntimo revela, además, el peso de la herencia, del testamento, la pérdida: el registro de una generación que está perdida entre dos muros y este trabajo Aja ha logrado retratar el dolor, la angustia, lo que se dejó de atrás, las inquietudes que no pasaron en carne propia pero que son transmitidas.

El autor

Bernardo Aja nació en Santander en 1973. Estudió fotografía en la Universidad de Santa Mónica (Los Ángeles, California). Ha trabajado en distintos países. Además de trabajar para Alberto Fujimori, ha participado en la Bienal de Florencia (2011), Bienal de Lima (2014) y en la Bienal de la Habana (2015). Actualmente se encuentra en el proceso de desarrollo de su proyecto personal, 'Tormenta', siendo su obra más autobiográfica. Al mismo tiempo, trabaja en el proyecto 'Agnosis', expuesto este año en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, donde se documenta la lucha de grupos de mujeres por hallar a sus desaparecidos en Sinaloa y Veracruz en México. Además forma parte del Diccionario de fotógrafos españoles y es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.