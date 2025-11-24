El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles

Luis Palomeque

El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles

Pitos, tambores, bailes y panderetas suenan desde anoche como ella había pedido

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:02

Con pitos, tambores, bailes y, por su puesto, con el sonido de la pandereta, la despedida de Conchi García Alonso, referente de la música popular ... cántabra, en el tanatorio de Viérnoles, está siendo, tal y como ella misma pidió, una celebración de las raíces a través del folclore.

