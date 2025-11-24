El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
Pitos, tambores, bailes y panderetas suenan desde anoche como ella había pedido
Santander
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:02
Con pitos, tambores, bailes y, por su puesto, con el sonido de la pandereta, la despedida de Conchi García Alonso, referente de la música popular ... cántabra, en el tanatorio de Viérnoles, está siendo, tal y como ella misma pidió, una celebración de las raíces a través del folclore.
Hasta ahí y desde la tarde de ayer se han desplazado un gran número de seguidores, alumnos, antiguos alumnos, familiares y amigos para despedirla con ese sonido de la pandereta que tañó desde niña en el Grupo de Danzas José Luis Hidalgo, luego vendrían otros proyectos: Luétiga, las Escuelas de Música, Gatu Malu, el Grupo de Danzas de Santa Justa, el Colectivo Brañaflor… distintas agrupaciones desde las que apoyó con ahínco el patrimonio musical de Cantabria.
