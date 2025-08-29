Una fotografía de la cántabra Marina Cano, seleccionada para el Wildlife Photographer of the Year

El Widlife Photographer of the Year es un prestigioso galardón otorgado al fotógrafo que mejor capte algún aspecto de la naturaleza en una de sus ... imágenes. Este año, la competencia ha sido feroz, con más de 60.000 candidaturas presentadas desde 113 países diferentes. Sólo cien han conseguido llegar hasta la fase final, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 14 de octubre. Y entre esas cien esta el trabajo de la cántabra Marina Cano.

Entre las finalistas, los miembros del jurado han querido destacar dieciseis como 'altamente elogiadas'. Un gran honor, ya que esta competición «es como los Oscar de la fotografía de la naturaleza», explica Marina Cano, que compite en la categoría de Comportamientos: Mamíferos. Cano es una de las favoritas por su 'Lecciones Mortales', una fotografía sacada en el parque nacional de Samburu, en Kenia, en la que tres jóvenes guepardos se reparten a un dik-dik, una especie pequeña de antílope.

«Esta fotografía tardé cuatro meses en publicarla en redes sociales porque se me hacía una escena muy dificil. Los guepardos normalmente acaban rápido con sus presas, pero al ser cachorros, estos estaban todavía aprendiendo, por lo que juegan con ella, la muerden, la lanzan al aire...» , explica esta santanderina. Ya en la descripción se explica que el dik-dik murió segundos después de que Marina Cano lo captara con su cámara. La foto, según Cano, transmite mucha «ternura y compasión, porque no quieres que se lo coman pero es parte del ciclo natural».

'Lecciones Mortales' ha conseguido colarse en el selecto grupo, lo que para su autora supone «todo un honor. Es muy complicado lograr llegar hasta aquí y, sobre todo, hay que tener mucha fé en el trabajo propio. Para mí es todo un orgullo y un hito». No es la primera vez que Marina Cano llega a esta fase del concurso. Lo ha hecho dos veces, una en 2022 con la foto de un león mirando fijamente a cámara, titulada 'Olobor', y otra en 2017 por 'Paraíso en la Tierra', en la que la sombra de un grupo de jirafas se puede ver reflejado en un lago.

Olobor La imagen finalista en 2022. Marina Cano Paraíso en la Tierra Finalista en 2017. Marina Cano

Las finalistas serán expuestas en el Museo de Historia Natural de Londres, en una exhibición que tendrá lugar el 17 de octubre y serán parte de una película corta realizada por la institución. Además, la ganadora cuenta con un premio de 10.000 libras, que pueden incrementarse si gana en alguna de las otras categorías, como los premios al mejor portfolio o al impacto social.