La fotografía presentada por la santanderina, 'Lecciones Mortales'. Marina Cano

Una fotografía de la cántabra Marina Cano, seleccionada para el Wildlife Photographer of the Year

'Lecciones Mortales' muestra a tres jóvenes guepardos con un antílope entre las fauces y está ya entre las cien finalistas de 60.000 candidaturas de 113 países

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23

El Widlife Photographer of the Year es un prestigioso galardón otorgado al fotógrafo que mejor capte algún aspecto de la naturaleza en una de sus ... imágenes. Este año, la competencia ha sido feroz, con más de 60.000 candidaturas presentadas desde 113 países diferentes. Sólo cien han conseguido llegar hasta la fase final, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 14 de octubre. Y entre esas cien esta el trabajo de la cántabra Marina Cano.

