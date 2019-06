'Sheiku': «Algunos fotógrafos miran hacia fuera para buscar la idea, yo indago en mi interior» Hugo Castro es un fotógrafo conceptual de Torrelavega. :: dm El torrelaveguense Hugo Castro inaugura hoy exposición en Cantabria Alternativa y el día 22 llevará su trabajo al Observatorio del Arte de Arnuero LOLA GALLARDO Santander Sábado, 1 junio 2019, 12:37

Hugo Castro (Torrelavega, 1979) ha revolucionado la red social Instagram con sus corazones bajo el nombre de 'Sheiku'. Artista conceptual y fotógrafo publicitario, que ha realizado trabajos para marcas como Sony Mobile o Swatch, utiliza el arte como forma de expresar sus sentimientos, inquietudes, éxitos y fracasos. Hoy inaugura una exposición en el marco de la feria Cantabria Alternativa que se celebrará hasta mañana en el Palacio de Exposiciones de Santander y el próximo día 22 mostrará otros trabajos en el Observatorio de Arte de Arnuero.

-¿Qué hay detrás de la firma de 'Sheiku'? ¿Cómo define su estilo?

-Hago fotografía conceptual, juegos visuales con imágenes que utilizo para expresar mis emociones, inquietudes y sensaciones. A simple vista mis juegos visuales pueden ser desconcertantes, pero introduzco elementos en las composiciones para hablar de mis vivencias, aquello que me preocupa o algo que reivindico.

-¿Cómo surgieron sus corazones?

-Desde el principio, en mis imágenes he utilizado elementos rojos muy relacionados con la naturaleza, las vísceras o elementos anatómicos. El corazón es un recurso muy fácil, pero no fue algo premeditado, fue el público el que empezó a señalar los corazones como mi sello de identidad.

El programa de Cantabria Alternativa para este fin de semana La feria de los soñadores

-Tiene más de sesenta mil seguidores en Instagram... ¿Cómo ha sido esta revolución?

-Estudié en 2013 fotografía en Granada. La enseñanza era clásica, más relacionada con las bodas o temas sociales... En ese momento empezó el auge de Instagram y se me ocurrió compartir mi proyecto artístico a través de esta red social. Empezó a crecer, cada vez más... y llamó la atención mi proyecto. Incluso Instagram me hizo embajador durante un tiempo y así me llegaron muchos seguidores, incluso una audiencia internacional. Ahora está todo más parado porque la fotografía se ha democratizado tanto que todos hacen fotografías y las comparten. Pero yo valoro mucho que esos seguidores siguen conmigo y me dicen que mi trabajo es diferente al que suelen ver en las redes sociales.

-¿Qué recuerda de su primer corazón?

-Mi primer corazón me costó bastante. Es un plano en el que yo saco un corazón del bolsillo de un pantalón vaquero que había modelado en arcilla y después lo pinté. He mejorado la técnica bastante desde entonces, pero estoy orgulloso y todavía conservo la fotografía en Instagram. Todo comenzó aquí.

-¿Y cómo comenzó su pasión por el arte de fotografiar?

-Soy una persona bastante introvertida y poco dado a expresarme de forma verbal. Siempre tuve inquietudes artísticas y he en un momento tuve la oportunidad de estudiar fotografía artística, unos estudios oficiales y reglados que aquí no existen, y conseguí aunar en la fotografía todas las disciplinas en una sola. Modelo mis figuras, hago las fotos a, redacto los textos que las acompañan... La fotografía es la disciplina que mejor me ha servido para expresarme.

-Hoy inaugura una exposición en el marco de la feria Cantabria Alternativa, ¿qué presenta?

-Este año he diseñado la imagen de la feria Cantabria Alternativa, las fotografías y carteles de la publicidad. Me propusieron hacer una exposición coherente con el evento que he titulado 'Corazón Alternativo'. Uno el tema de los videojuegos con los corazones a través de fotografías artísticas que he realizado en los últimos años.

-Y el día 22 abre la temporada de verano en el Observatorio del Arte de Arnuero. ¿Cuál es el hilo conductor de la muestra que presenta bajo el título 'Expuesto'?

-Esta exposición es bastante diferente. Es más convencional. He diseñado la muestra de acuerdo con el espacio. Es una sala de exposiciones limpia, blanca y mis fotografías, minimalistas, tienen fondo blanco y colores rojos y verdes. Hice una selección de fotografías cuyo hilo conductor es mi vida y mis experiencias. Creo que es impactante porque sobre pared blanca y lienzo blanco aparecen el rojo y el verde. Hay mucho contraste en un edificio rústico y en un ambiente muy verde. Además se pasará un audiovisual muy conceptual y vitrinas donde estarán las figuras físicas que construyo para hacer los bodegones de mis fotos y los bocetos que dibujo para diseñar las imágenes.

-¿Qué le pide usted a una buena fotografía?

-Una buena fotografía te tiene que retener al menos unos segundos. En esta época que todo pasa tan rápido y tenemos tantos estímulos visuales a la vez, una fotografía nos tiene que retener y hacer reflexionar. Si lo hace es que te está contando algo o te impacta. También te tiene que contar algo. Cuando hago una fotografía pienso que si una persona se queda al menos dos segundos frente a ella he conseguido el objetivo.

-¿Y si sus obras hablaran, qué cree que le dirían?

-No me gustaría que mis obras me hablaran porque las fotografías que hago cuentan cosas mías personales. Algunos fotógrafos miran hacia fuera para buscar el germen de su idea, yo miro mi interior. Cosas que me pasan, me inquietan, un drama o una necesidad de compartir un éxito, lo hago a través de la fotografía.

-¿Dónde le gustaría verse dentro de diez o veinte años?

-Mi cabeza está en ebullición constante y todos los días tengo proyectos nuevos. Si ahora tuviera que realizar mi película ideal, me veo transformando mi arte en algo más transversal que se salga de la fotografía. Quiero experimentar la intervención urbana, igual que se hace con un mural pintado, hacerlo con la fotografía. Y por otro lado, me gustaría estar en los museos más importantes del mundo, en París, Nueva York...