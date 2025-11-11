El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ensayista, pensador y catedrático Fernando Broncano. L.P.F.

Fernando Broncano

Filósofo
«Hay muchas más fuerzas de resistencia en la humanidad de lo que parece»

El autor de 'La melancolía del ciborg' protagoniza hoy la nueva sesión de Pandemia Filosófica para reflexionar sobre 'Los límites éticos de la inteligencia artificial'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se muestra convencido de que es preciso «pasar a una fase de formación seria sobre las tecnologías para adaptarlas a nuestras necesidades y no para ... adaptarnos nosotros a las suyas». Y subraya que «campos como la educación, la privacidad y la seguridad son ahora dominios estratégicos que no podemos dejar al albur de las fuerzas del puro mercado». Fernando Broncano participa hoy en la sexta edición de Pandemia Filosófica con una charla en la que reflexionará sobre los límites éticos de la inteligencia artificial. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, autor de libros como 'La melancolía del ciborg' o 'Mundos artificiales, filosofía del cambio tecnológico', considera necesario desarrollar límites morales, ecológicos y sociales desde una comprensión amplia de su funcionamiento. En este sentido, asegura, «la filosofía puede aportar una mirada importante en una imprescindible tarea interdisciplinar». Mantiene un ritmo incesante de artículos y, en paralelo, aborda ya un libro sobre «el valor, el tiempo y los entornos materiales en que vivimos». Sus reflexiones podrán escucharse, desde las 19.30 horas, en el Centro Cívico Tabacalera.

