José Luis Vicario en su muestra en la Nave Sotoliva. Juanjo Santamaría

La Fundación Gerardo Diego y el Puerto organizan una lectura del último libro de José Luis Vicario

La Nave Sotoliva acoge el acto en torno al poemario 'Vltramarino', en el contexto de su exposición 'Transatlántido'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

'Vltramarino' (Sonámbulos Ediciones, 2025) del artista y poeta cántabro José Luis Vicario es el eje de la nueva actividad cultural conjunta de la Fundación ... Gerardo Diego y la Autoridad Portuaria de Santander. La lectura del último libro de Vicario se celebra en el contexto de su exposición 'Transatlántido', inaugurada el pasado día mes de julio y que podrá verse hasta el 2 de noviembre en Sotoliva de la APS. La navegación, el horizonte, la búsqueda despojada y el desarraigo son referencias trabajadas en la investigación previa al viaje. Estas nociones destellan en los poemas, y el análisis de la percepción emocional «tiene prioridad en el desarrollo creativo donde el paisaje transatlántico tantea nuestra capacidad de ser». Vicario leerá poemas de su libro tras la presentación del también poeta Marcos Díez. Durante la lectura se entregará al público un pliego impreso para la ocasión. La Nave Sotoliva, sita en Carlos Haya, acoge este acto a las 19 horas. 'Vltramarino' se escribe en un viaje de ida y vuelta a América y forma parte de 'Transatlántido'. La idea fundamental es el anacronismo de la duración del viaje en barco cruzando el océano, en concreto dos travesías: Le Havre -Nueva York (2023) y Buenos Aires- Barcelona (2024). «Los días embarcados sirvieron a Vicario para experimentar un viaje que muchos hicieron antes. El artista ha partido de testimonios de sus días de alta mar o de sus viajes, por distintos motivos, a América de Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Juan Larrea, Yourcenar, Melville, o Cristóbal Colón, además de integrar otras lecturas y referencias como 'Manual de espumas', libro emblemático de Gerardo Diego. El título de 'Vltramarino' es un homenaje a la utopía de la modernidad del Ultraísmo y a los colmados de mercancías por descubrir. «Trato el objeto libro como un elemento capaz de expresar por sí mismo una idea que se ratifica en el texto».

