«Gerardo Diego supo ver en Gabriela Mistral lo que otros no supieron mirar»

Hay vidas que son un viaje sin regreso. La de Gabriela Mistral transcurrió entre cordilleras y océanos, con el alma siempre en tránsito y ... la palabra como refugio. En cada puerto dejó un rastro de emoción y pensamiento: cartas, ensayos, retratos de otras mujeres que la conmovieron y que, como ella, escribieron desde el borde de la vida. En ese territorio de cariño y certidumbres se adentra 'Un puñado de afectos profundos', una antología preparada por la santanderina Teresa Zataraín en su propia editorial Creotz, que rescata la prosa menos conocida de la autora chilena, cuando se cumplen ochenta años de su Premio Nobel. Un libro hecho de luz y pérdida, de admiración y compañía femenina, de naturaleza y memoria que la editora presenta esta tarde, a las 19.00 horas en la librería Gil junto a la editora de la Fundación Gerardo Diego, Andrea Puente.

El acto, al igual que el libro quiere reivindicar a la Nobel desde una perspectiva renovada: la de una escritora pionera, compleja y luminosa cuya voz, dice Zataraín, «sigue abriéndose paso con la fuerza de quien escribe para todas las épocas».

El volumen forma parte de una colección dedicada a recuperar la prosa de autoras pioneras de finales del siglo XIX y comienzos del XX, «ese grupo de mujeres que irrumpieron con intención profesional y literaria en un mundo todavía reservado a los hombres». En su opinión, existe un gran desconocimiento de estas escritoras, y aunque sus nombres comienzan a sonar gracias a homenajes institucionales, sigue siendo necesario que sus obras estén presentes en las librerías: «Sin sus libros, no existen. El nombre solo no basta», señala.

Teresa Zataraín presenta hoy en Gil 'Un puñado de afectos profundos'

En esa línea, Gabriela Mistral aparecía como una figura imprescindible. Fue, recuerda Zataraín, la primera y única mujer en lengua española que ha recibido el Nobel de Literatura. Aunque el galardón la distinguió por su poesía, su obra en prosa es mucho más amplia y variada: fue periodista, ensayista, articulista y diplomática, con una voz firme en defensa de la justicia, la igualdad y la educación. «Era una mujer de pensamiento, comprometida, y al mismo tiempo una paisajista maravillosa», señala Zataraín.

La conmemoración del Nobel ha permitido además revisitar el vínculo de Gabriela Mistral con Gerardo Diego, quien escribió sobre ella dos textos fundamentales: un artículo con motivo de su galardón y otro tras su fallecimiento de los que también se hablara en este acto en la librería Gil. En ellos, el poeta santanderino hace un análisis profundo de 'Tala', el poemario que la chilena acababa de publicar cuando fue reconocida en Estocolmo. «Hay un reconocimiento sincero y una lectura inteligente», recuerda Zataraín. «Gerardo Diego la entendió muy bien supo ver en ella lo que otros no supieron mirar. Por eso es bonito que ahora la Fundación que lleva su nombre acompañe esta recuperación de su figura».

Sobre el libro

«Indagando en los textos de Gabriela Mistral, encontré un mundo de sensibilidad y lucidez que merecía ser recuperado», asegura la editora cántabra, afincada en Galicia, sobre el libro que la trae a Santander.

En esos escritos la Nobel traza retratos de las mujeres que la inspiraron y la acompañaron en su vida literaria y humana. Entre ellos, ensayos sobre Emily Brontë, Victoria Ocampo, Juana de Ibarbourou, Rebeca Matte, Ada Negri o Selma Lagerlöf, la primera escritora en recibir el Nobel.

En todos ellos, observa Zataraín, aflora una escritora apasionada y atenta a las demás: «Era una mujer fuerte y temperamental, pero también profundamente necesitada de afecto». De hecho, el título del libro nace de una frase que la autora dedica a la uruguaya Juana de Ibarbourou, a la que definió como «una mujer que vive del afecto y el cariño: un puñado de afectos profundos». En esas palabras, cree la editora santanderina, se resume su condición más íntima.

La antología también refleja la sororidad y la conciencia de grupo que Mistral compartió con sus contemporáneas. «Estas escritoras sabían que estaban rompiendo el canon y se observaban unas a otras, se leían y se dedicaban artículos», explica.

En los textos de Mistral, según Zataraín, se asoma también su visión crítica del mundo. En su artículo sobre la poeta italiana Ada Negri, según señala como ejemplo, se posiciona frente a los regímenes fascistas que se expandían en Europa. Y en el dedicado a su amiga Victoria Ocampo -editora de la influyente revista 'Sur'- le reprocha con cariño su preferencia por el francés o el inglés, exhortándola a escribir en su lengua materna, el español. «Era una mujer con una enorme energía moral, que entendía la lengua como identidad», apunta Zataraín.

La editora destaca además la mirada humanísima de Mistral hacia el dolor y la pérdida. En su texto sobre la escultora Rebeca Matte, que falleció tres años después de perder a su hija, Mistral escribe con compasión y estremecimiento. Esa misma sensibilidad se percibe en sus cartas tras el suicidio de Stefan Zweig o de su propio hijo adoptivo, tragedias que marcaron su vida y de las que nunca se recuperó del todo «A partir de entonces, aunque el Nobel le dio un impulso, su salud se quebró. Fue un golpe tremendo», comenta Zataraín.

La figura de Mistral, añade, no puede entenderse sin su comunión con la naturaleza, que impregna toda su escritura. «Era una mujer ambulante por el mundo, pero su raíz estaba en la tierra. Ella es la madre montaña, el río, la feminidad que fluye».

Y junto a esa conexión con lo natural, subraya la presencia constante de otras mujeres en su vida: amigas, colaboradoras, compañeras de viaje. Desde sus secretarias y confidentes hasta su última pareja, Doris Dana, el universo íntimo de Mistral estuvo poblado de presencias femeninas que marcaron su biografía y su obra. «Su mundo más estrecho era un mundo en femenino -dice la editora-. Ahí hay una ternura y una complicidad preciosas. Es un aspecto que merecería otro libro». Una futura publicación que, tal y como señala, ya está en marcha con todo el material que fue recogiendo para la edición de 'Un puñado de afectos profundos'.

La editora admite que la lectura de Mistral la ha tocado muy de cerca. «Como mujer, me impresiona su torrente de talento y la potencia de su metáfora», dice. «Era una autora compleja, autodidacta, que se abrió paso a fuerza de voluntad. Se marchó de Chile, viajó por el mundo, murió lejos de su tierra, pero con el corazón vuelto hacia ella. Siempre anhelándola. En eso me recuerda a Concha Espina... y también un poco a mí misma», concluye.