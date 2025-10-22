El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 ABC

«Gerardo Diego supo ver en Gabriela Mistral lo que otros no supieron mirar»

Teresa Zataraín presenta hoy en Gil 'Un puñado de afectos profundos', que recoge los artículos y ensayos más destacados de la escritora chilena, en un acto organizado por la Fundación del escritor cántabro

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hay vidas que son un viaje sin regreso. La de Gabriela Mistral transcurrió entre cordilleras y océanos, con el alma siempre en tránsito y ... la palabra como refugio. En cada puerto dejó un rastro de emoción y pensamiento: cartas, ensayos, retratos de otras mujeres que la conmovieron y que, como ella, escribieron desde el borde de la vida. En ese territorio de cariño y certidumbres se adentra 'Un puñado de afectos profundos', una antología preparada por la santanderina Teresa Zataraín en su propia editorial Creotz, que rescata la prosa menos conocida de la autora chilena, cuando se cumplen ochenta años de su Premio Nobel. Un libro hecho de luz y pérdida, de admiración y compañía femenina, de naturaleza y memoria que la editora presenta esta tarde, a las 19.00 horas en la librería Gil junto a la editora de la Fundación Gerardo Diego, Andrea Puente.

