La gira por nueve ciudades del pianista de jazz Álvaro Torres recala en el Rvbicón

Guillermo Balbona Santander Martes, 5 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pianista madrileño Álvaro Torres, afincado en Nueva York, recala hoy en Santander dentro de su gira de nueve conciertos en diversas ciudades españolas junto a dos referentes internacionales del género del jazz contemporáneo: el contrabajista japonés Masa Kamaguchi y el batería danés-estadounidense Kresten Osgood. El trío recorre estos días espacios como el Café Berlín de Madrid, además de Gijón, Valencia o Sevilla. Torres ha desarrollado una carrera ya sólida, ajena a lo puramente comercial. Su estilo al piano se ha destacado por «combinar lirismo, riesgo y libertad».

Comenzó a estudiar piano clásico desde temprana edad y en 2012 se trasladó a Nepal para enseñar en el Kathmandu Jazz Conservatory, donde colaboró con músicos locales. Posteriormente, recibió becas para estudiar en el Conservatori del Liceu de Barcelona y participó en un programa de intercambio con la University of North Texas. En 2018, grabó 'A Peaceful Place', con Ines Kolleritsch y Santiago Sandoval, con el que realizó una gira por Colombia junto a Antonio Arnedo. En 2019, comenzó un Máster en Jazz Europeo que lo llevó a Copenhague y Berlín. Durante este tiempo, colaboró con figuras del panorama europeo. Ya en 2020, recibió una beca completa para estudiar en la Manhattan School of Music, cursando un Master en Jazz Studies con Aaron Parks.

Fue en Nueva York donde formó un trío con el legendario Barry Altschul y John Hébert, presentándose en las principales salas de la ciudad como The Jazz Gallery y Mezzrow, y grabando el disco 'Iris' (Sunnyside 2024). Torres, que confiesa que el jazz le abrió «una dimensión musical y no he salido de ese agujero negro», está considerado una de las figuras más prometedoras del jazz nacional. Su cuarto álbum, 'Iris' ha sido aclamado por la crítica y calificado como «extraordinario» por All About Jazz. Compagina docencia y conciertos como el que le trajo recientemente al Festival de Jazz Vitoria-Gasteiz. El trío que lidera en esta gira lo integra junto a Masa Kamaguchi, contrabajista de enorme expresividad, capaz de moverse entre la tradición y la improvisación con gran naturalidad; y Kresten Osgood, uno de los bateristas más creativos del panorama actual.

La cita santanderina tendrá lugar en el Rvbicón desde las 21.30 horas. El espacio de la calle del Sol sigue dando pasos consolidándose como referencia para acoger la escena jazzística.