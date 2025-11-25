El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Premio de Artes Plásticas.'Corren los vientos hacia donde las naves no desean', de Gorka Mohamed.

Gorka Mohamed y Susana Ballesteros, premios de Artes Plásticas de Cantabria

Sus obras 'Corren los vientos hacia donde las naves no desean' y 'Crackeling spam: Una crítica al Ruido Digital', respectivamente, obtienen los galardones del certamen que organiza el Gobierno regional

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las obras 'Corren los vientos hacia donde las naves no desean', de Gorka Mohamed, y 'Crackeling spam: Una crítica al Ruido Digital'», de Susana ... Ballesteros, han obtenido el premio de Artes Plásticas y al mejor artista cántabro, respectivamente, en el certamen impulsado por el Gobierno de Cantabria. La dotación es de 8.000 euros en el caso del premio Artes Plásticas, y de 4.000 en el que se reconoce al mejor de los cántabros, y ambas obras formarán parte de una exposición prevista en la Biblioteca Central de Cantabria. En total, se han presentado al concurso 35 propuestas artísticas de diferentes lenguajes expresivos. El jurado estaba formado por Jesús Alberto Pérez Castaños, Rafael Leonardo Setien, y Lucía Terán Viadero .

