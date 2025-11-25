Gorka Mohamed y Susana Ballesteros, premios de Artes Plásticas de Cantabria

Las obras 'Corren los vientos hacia donde las naves no desean', de Gorka Mohamed, y 'Crackeling spam: Una crítica al Ruido Digital'», de Susana ... Ballesteros, han obtenido el premio de Artes Plásticas y al mejor artista cántabro, respectivamente, en el certamen impulsado por el Gobierno de Cantabria. La dotación es de 8.000 euros en el caso del premio Artes Plásticas, y de 4.000 en el que se reconoce al mejor de los cántabros, y ambas obras formarán parte de una exposición prevista en la Biblioteca Central de Cantabria. En total, se han presentado al concurso 35 propuestas artísticas de diferentes lenguajes expresivos. El jurado estaba formado por Jesús Alberto Pérez Castaños, Rafael Leonardo Setien, y Lucía Terán Viadero .

Gorka Mohamed (Santander, 1978), uno de los artistas cántabros con mayor proyección, ha forjado su ya prolífica trayectoria fuera de España en galerías y centros de arte de Reino Unido, Francia, Líbano, Estados Unidos, Rusia, Filipinas, o Corea. Mohamed estudió Arte y Diseño en Barcelona y posee un máster en Bellas Artes en el Goldsmiths College (Londres). El artista se muestra interesado por el trabajo corporal más reciente, «cuestionando los estereotipos y clichés de la cultura árabe proyectados por occidente, y viceversa, a través de la cultura popular y los medios de comunicación».

Ampliar Crackeling spam: Una crítica al Ruido Digital' de Susana Ballesteros fue premio al artista cántabro.

A través de su práctica artística, transmite la frustración existencial de pertenecer a una identidad compleja. En sus pinturas y dibujos, se percibe cierta ansiedad por desentrañar visualmente las diferentes tramas y capas de su entorno social. Su primera exposición individual está fechada en 2006. Y en 2008 recibió el premio Warden's Purchase y en 2013 una mención honorífica del Premio Beers de Arte Emergente, además de ser incluido en publicaciones como 100 Pintores del Mañana (Thames and Hudson, 2014). Sus pinturas se encuentran en diversas colecciones. El pasado año expuso en la Sala Robayera de la mano de Marta Mantecón.

Por su parte, la trayectoria artística de Susana Ballesteros destaca por una sólida presencia internacional y una evolución coherente dentro del ámbito del arte contemporáneo. Desde 2010, la artista ha desarrollado un conjunto amplio de exposiciones individuales en instituciones culturales de referencia, entre ellas el WRO Art Biennale en Polonia, el Ars Electrónica Festival en Linz, la Galerija Kapelica en Ljubljana o el Museo Würth y diversos centros de arte en España, Finlandia y Etopia Centro de Arte y Tecnología. Su obra ha sido reconocida por su capacidad para «explorar la materialidad del cuerpo, la identidad y la subjetividad en diálogo con la tecnología».

A ello se suma una intensa participación en exposiciones colectivas, festivales y bienales, con presencia en museos como el Macba, el Iaacc Pablo Serrano, LABoral, La Casa Encendida, el National Taiwan Museum of Fine Arts, así como citas de Europa y Latinoamérica.