El Gremio de Editores de Cantabria regresa el día 30 a la Feria del Libro de Madrid

La polémica que ha enfrentado a editores y libreros de la región ha desembocado en la ausencia del Gremio de Editores en Felisa, Feria ... del libro de Santander y Cantabria que ha logrado en poco tiempo una justificada proyección y un prestigio como referente cultural. Pese a que aún queda más de un mes para su arranque en la Plaza Porticada las diferencias parecen enquistadasy no cabe solución, teniendo en cuenta además el silencio o la indiferencia institucional. Paradójicamente el Gremio de Editores de Cantabria sí estará presente en la 84ª edición de la Feria del Libro de Madrid que se celebrará desde el próximo viernes, día 30, al 15 de junio.

La representación cántabra estará integrada en un pabellón de casetas dedicada a los Gremios de Editores de España -caseta 370, bloque 20C- compartiendo espacio con Andalucía, Murcia, Asturias, Lanzarote, Castilla La Mancha y Castilla y León. Es un gran estand rectangular en el que cada gremio contará con cuatro metros de mostrador, y los espacios estarán delimitados por una tabla de 50 cm de altura que servirá de separación entre ellos. Además, dispondrán de estanterías en la zona de atrás y una zona de almacenaje. En los dos lados estrechos del módulo hay habilitado un espacio para las firmas.

Diez sellos editoriales conforman la representación: Cáprica Ediciones, Contenidos, Fanes. Libros del Aire, Librucos, Los Cántabros, Mora Mora Editorial, Quálea, Tantín y Valnera. La cita histórica, que se celebra en el Parque de El Retiro alcanza ya su 84ª edición. Nueva York es el concepto escogido para vertebrar esta feria con una especial atención puesta en «la ciudad que habla y escribe en español».

La directora de la Feria, Eva Orúe ha trabajado con el Instituto de Estudios Mexicanos en la City University of New York -organizador de la Feria neoyorquina, para traer a Madrid a una delegación de investigadores y profesores procedentes de Departamentos de Estudios Latinoamericanos de universidades como Brown, Columbia, Fordham, New York, Cornell y Yale. El objetivo de esta colaboración internacional es «poner en contacto autores de ambos lados del Atlántico y celebrar las tradiciones literarias de ambas metrópolis -con un importante guiño a la creación en el marco de la diáspora latina de la Gran Manzana».

La ilustradora escogida para crear el cartel de la Feria es la argentina Coni Curi (Buenos Aires, 1993), que actualmente reside en Valencia. La razón por la que ha resultado seleccionada es que su estilo, descrito por ella misma como 'NeoNostalgia', se inspira en catálogos y anuncios de décadas pasadas. Un halo vintage que remite especialmente a la cartelería de EE UU de comienzos del siglo XX, por lo que a la organización le ha parecido idóneo para reflejar la conexión Madrid-Nueva York.

La tarjeta de presentación del Gremio cántabro está cifrada en la presencia de diez títulos por cada editorial, con preferencia de sus novedades. Un total de un centenar de títulos y una cantidad aproximada de 1.500 libros. A día de hoy ya están previstas una treintena de firmas programadas.

Entre los autores que pasarán por la caseta del Gremio cántabro Nuria Domínguez, Elena Bargues, José Cobo, José Langreo, Elena Fernández, José Mª Pérez Peridis, Lucía Bans Pereira, Antonio Sarabia, Héctor Peña Manterol, José Fabián Sánchez Díaz-Toledo, Francisco Toledo Lobo, Francisco Javier García Carrera, Ignacio Fajardo y Cecilia Santiago, entre otros.

En el recinto madrileño se dan cita 359 casetas, 117 de librerías, 213 de editoriales, 15 instituciones oficiales, 14 distribuidoras y más de 300 actividades durante casi 20 días. A la feria acudirán autores internacionales como Vivian Gornick, Teju Cole, Rebeca Solnit, Junot Díaz o Katie Kitamura, que además rendirá homenaje a Mario Vargas Llosa, Federico García Lorca, Carmen Martín Gaite o Paul Auster.