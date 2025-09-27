El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Almudena Díaz, Eduardo García, Noemí Méndez, María Gómez, Yolanda de Egoscozábal, Mamen Campo, Eva Guillermina Fernández y Juan Carlos Fernández. D.P.

'Hágase la luz', un festival para iluminar la ciudad y mirarla con otros ojos

Ruido Interno programa 16 espectáculos de distintas disciplinas, en una veintena de espacios, entre el 2 y el 5 de octubre

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Decía Antonio Gaudí que la arquitectura es la ordenación de la luz y la escultura su juego y ambos conceptos se unen en el amplio ... programa de actividades que del 2 al 5 de febrero, iluminarán Santander. La quinta edición de 'Hágase la Luz' es, para sus organizadores una celebración. Instalaciones de realidad virtual y aumentada, obras de creadores nacionales e internacionales, recorridos sonoros... En total, 16 propuestas en 22 puntos, porque el festival, «cada vez crece más, tiene más público y más seguidores», destacó Noemí Méndez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, poniendo en valor la posibilidad de que un público familiar pueda «disfrutar de nuestro entorno de una manera creativa».

