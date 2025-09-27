'Hágase la luz', un festival para iluminar la ciudad y mirarla con otros ojos

Decía Antonio Gaudí que la arquitectura es la ordenación de la luz y la escultura su juego y ambos conceptos se unen en el amplio ... programa de actividades que del 2 al 5 de febrero, iluminarán Santander. La quinta edición de 'Hágase la Luz' es, para sus organizadores una celebración. Instalaciones de realidad virtual y aumentada, obras de creadores nacionales e internacionales, recorridos sonoros... En total, 16 propuestas en 22 puntos, porque el festival, «cada vez crece más, tiene más público y más seguidores», destacó Noemí Méndez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, poniendo en valor la posibilidad de que un público familiar pueda «disfrutar de nuestro entorno de una manera creativa».

En la misma línea, la directora general de cultura, Eva Guillermina Fernández, apeló a la condición de la propia luz, «no solo cómo un agente físico, como una onda electromagnética» sino también como «un medio de expresión artística», algo que han «entendido muy bien» en Ruido Interno, que con su trabajo han convertido este festival «en una de las propuestas más atractivas del panorama cultural».

Programa de actividades Globoscope (Francia) Días 3, 4, y 5. Auditorio Centro Botín. Instalación live luz/audio.

Dualis (Cataluña ) Días 3, 4 y 5. Espacio Ricardo Lorenzo. Instalación interactiva de láser y sonido.

Marea (Cantabria) Días 2, 3, 4, y 5. Plaza de Atarazanas. Instalación de luz y sonido.

Faro Urbano (Cantabria). Días 2, 3, 4 y 5. Plaza de Atarazanas. Instalación de luz y sonido.

No longer a tree (Cantabria) Día 4. Filmoteca de Cantabria. Live av experimental.

Circuito Liminal (Madrid/Asturias). Días, 3, 4 y 5. Palacete del Embarcadero. Instalación de luz, láser, vídeo y sonido.

Trough the glass/ Ubi sunt (Madrid) Días 3, 4 y 5. Centro Cívico Tabacalera. Proyecciones y vídeos.

Tegimen Lucis (Cantabria) Día 4. Claustro de la Catedral de Santander. Instalación de luz, música y vídeo.

Planet City, the great endeavour, and emissary (Australia). Días 2, 3, 4, y 5. ETS Náutica y Filmoteca de Cantabria. Instalación vídeo multiproyección.

Esperanza (Cantabria) Día 4. Mercado de la Esperanza. Intervención de luz y sonido.

After the end (Australia) Días 2, 3, 4, y 5. ETS Náutica y Filmoteca de Cantabria. Instalación vídeo multiproyección.

Oto´s Planet (Francia) Días 4 y 5. R. C. de Regatas. Realidad virtual.

To the moon Días 4 y 5. Tabcalera. Realidad virtual.

Recorridos sonoros Días 4 y 5. Santa Lucía, Bº Pesquero, Cachavas. Escucha individual.

Despertar (Cantabria). Días 2, 3, 4 y 5. MAS. Realidad aumentada.

Estado Parámetro Días 2, 3, 4 y 5. Palacio Festivales, Nueva Visión y Zapatería Krack. Vídeo pantallas led.

El crecimiento del festival queda patente también en la representación de instituciones que se han ido sumando a Hágase la luz; el Centro Botín, el Puerto de Santander, el Palacio de Festivales, el Colegio de Arquitectos, la Catedral de Santander, la Universidad de Cantabria, el Museo de Arte Moderno, el Mercado de la Esperanza, la Filmoteca de Cantabria, Ecoparque Trasmiera, el Centro Cívico Tabacalera, óptica Nueva Visión o zapatería Krack.

«No hay muchos proyectos que aglutinen a tantos agentes», incidió Eduardo García Escudero, de la Autoridad Portuaria, respaldando desde la primera cita el festival, «que ha pasado por todos los espacios expositivos del puerto» y que en esta edición regresa al Palacete. O María Gómez, directora de cultura del Centro Botín quien calificó de «excelente» la programación diseñada y como clave «la colaboración público-privada».

La curiosidad y el interés por las nuevas propuestas llevaron hace ya cinco años a Ruido Interno a plantear este proyecto, reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa. En esta edición, junto a nuevas ideas, se podrán ver de nuevo algunos de los espectáculos que más éxito tuvieron con anterioridad.

Es el caso de 'To The Moon', que, como explicaron desde la compañía Juan Carlos Fernández y Mamen Campo, formó parte de la primera edición. Una instalación de realidad virtual creada por los artistas multimedia experimentales Laurie Anderson y Hsin-Chien Huang. Esta es una de las propuestas internacionales, a las que se suma 'Globoscope', de Collectif Coin, un laboratorio de creación en Grenoble (Francia), que presenta una instalación formada por cientos de esferas luminosas. También de Francia procede Gweanel François, que presentará 'Oto´s Planet' una pieza que cuenta la historia de Oto y Skippy en la que el espectador podrá interactuar.

Liam Young, diseñador, director y productor australiano nominado al Bafta tendrá doble presencia. Con 'After de end' crea una nueva historia para su país, marcado por la importancia de la minería. 'Planet city, the great endeavor and emissary' es otra instalación de vídeo y multiproyección que cuestiona al espectador sobre cuestiones medioambientales.

Los creadores locales de estas disciplinas en alza también tendrán su espacio. Pablo Turanzas participa en el festival con 'Marea', una instalación de luz y sonido que simula el avance y retroceso de una ola en un ciclo continuo. Los alumnos del bachillerato de Artes plantearán 'Despertar', una experiencia virtual que combina animaciones generadas con IA para dar vida a una selección de obras del MAS.

La propia compañía Ruido Interno llevará a la catedral su Refugio de Luz' ('Tegimen Lucis') que pudo verse en los actos de clausura del Año Jubilar Lebaniego y que transformará el claustro de la catedral en un espacio «espectacular» de contemplación activa. Y bajo el título de 'Esperanza', Juan Carlos Fernández invitará a ver el centenario mercado del mismo con nombre «con otros ojos».

Una de las propuestas más singulares será el 'Faro Urbano' que transformará el ascensor de la calle Alta en un simbólico faro contemporáneo. Y uniendo luz y sonido, los Recorridos Sonoros que tanto éxito tuvieron en ediciones anteriores, repiten en las zonas de Santa Lucía, Barrio Pesquero y Cachavas con los relatos de Olga Agüero, Regino Mateo y Rafael Manrique. La programación detallada, con opciones de reservas está disponible en el folleto del festival, en la web de Ruido Interno y en la Agenda Santander Aúna.