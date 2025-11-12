Helena Garay explora la 'Retratomanía' en su Encuentro en Casyc PHoto 'La presentación y representación del individuo a través de la pose corporal en el retrato fotográfico', eje de su participación mañana jueves en el Espacio Pablo Hojas

En el imaginario colectivo, en la iconografica histórica y en la historiografía de la fotografía pueden rastrearse las miradas que testimonian «cómo los individuos han buscado presentarse y representarse ante la cámara desde los orígenes de la fotografía, en el siglo XIX, hasta la era digital del siglo XXI». En ese ingente caudal el criterio profesional, académico y creativo de Helena Garay permite indagar, seleccionar y aportar un recorrido reflexivo a través de la evolución del retrato fotográfico. La cita es mañana, día 13, en el Espacio Pablo Hojas de Casyc PHoto que ha programado este nuevo PHotoEncuentro con Garay. Bajo el epígrafe 'Retratomanía-Presentación y representación del individuo a través de la pose corporal en el retrato fotográfico', la investigadora reflexionará sobre la actual obsesión por la autoimagen en redes sociales, «donde la pose ya no solo comunica identidad sino también deseo de aceptación y visibilidad». La charla invita así a repensar el retrato como espejo social y archivo emocional de nuestra historia visual.

Antoine D'Agata, en el PhotoEncuentro del viernes, 'El vientre del mundo', previsto en colaboración con El Temporal

Entendiendo este género no solo como una técnica artística, sino como una poderosa herramienta para la construcción del 'yo'. A través del análisis de la pose corporal, el viaje que trazará Garay comienza con los rígidos retratos del daguerrotipo, marcados por la influencia de la pintura y las limitaciones técnicas, «para avanzar hacia una progresiva liberación del cuerpo y una creciente expresividad del gesto, influida por los cambios sociales, culturales y tecnológicos».

Helena Garay (Santander, 1981) es doctora en Investigación en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, y licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Cuenca. Cuenta además con una sólida formación en el ámbito de la imagen: posgrado en Fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Dirección de Fotografía Cinematográfica por la Escac y máster en Comunicación Corporativa.

Su línea de trabajo se centra en el desarrollo de la creatividad a partir de la imagen fotográfica, entendida esta como construcción del concepto. Está especialmente interesada en enseñar a 'fotografiar sin cámara' como una forma de educar la mirada, más allá de la técnica, explorando la imagen como pensamiento y proceso creativo. Actualmente ejerce como profesora de Fotografía en la Universidad Europea del Atlántico.

El acceso al Encuentro se desarrollará de 19.00 a 20.00 horas en la sede de Casyc PHoto (San Celedonio, 36), y es libre hasta completar aforo.

Ya el viernes 14 será el turno de Antoine D'Agata, con un PhotoEncuentro titulado 'El vientre del mundo', realizado en colaboración con el proyecto de El Temporal. D'Agata, fotógrafo de la agencia Magnum y toda una leyenda dentro de la fotografía contemporánea, se formó en Nueva York, en el IPC (Centro Internacional de Fotografía), en los años ochenta de la mano de, entre otros, Larry Clark o Nan Goldin. Aparte de la fotografía ha explorado el mundo del cine. Su trabajo, habitualmente centrado en el lado oscuro de la vida, ha reflexionado sobre asuntos como las adicciones, el sexo o las obsesiones personales.

Noviembre concluirá con la charla que Bernardo Riego impartirá el jueves 27 bajo el título 'Tiempo de Encuentro: El Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria'. En ella expondrá el proyecto que, entre los años 1987 y 200, trató de conectar a los jóvenes creadores de la región con los autores más avanzados del país en aquellos lejanos tiempos de visibilidad internacional de la Fotografía Española. Diciembre, el día 5, se abrirá con la clase magistral de Joan Fontcuberta (Premio Nacional de Fotografía en 1998).