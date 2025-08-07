El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La fotografía 'Historias de Playa. Rota (Cádiz), 1987-1993'. J.M. Díaz Burgos

Las 'Historias de playa' de Juan Manuel Díaz Burgos encienden La caverna de la luz

El veterano fotógrafo autodidacta se suma este mes a la serie 2025 del espacio dirigido por Javier Vila con un reflejo de documentalismo en estado puro

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Es el fotógrafo del 'deseo'. «Él, como nadie, ha sabido captar la pulsión que habita en todo el mundo hispano, del que es amante y ... fiel narrador de historias. Desde Rota a La Habana, pasando por Cartagena y República Dominicana». Juan Manuel Díaz Burgos protagoniza el escaparate de La Caverna de la luz del mes de agosto. Como expresa Javier Vila, artífice del proyecto de la calle del Sol, Díaz Burgos en esta ocasión ha plasmado «un guiño con su cámara al carácter que imprime la sangre caliente que vino de España, para mezclarse y volver enriquecida y sembrar el mundo de música, bailes, sonrisas y besos, además de algún otro apretón. Así es su fotografía y por eso se incorpora a la ilustre nómina de La Caverna de la Luz».

