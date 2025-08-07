Las 'Historias de playa' de Juan Manuel Díaz Burgos encienden La caverna de la luz

Es el fotógrafo del 'deseo'. «Él, como nadie, ha sabido captar la pulsión que habita en todo el mundo hispano, del que es amante y ... fiel narrador de historias. Desde Rota a La Habana, pasando por Cartagena y República Dominicana». Juan Manuel Díaz Burgos protagoniza el escaparate de La Caverna de la luz del mes de agosto. Como expresa Javier Vila, artífice del proyecto de la calle del Sol, Díaz Burgos en esta ocasión ha plasmado «un guiño con su cámara al carácter que imprime la sangre caliente que vino de España, para mezclarse y volver enriquecida y sembrar el mundo de música, bailes, sonrisas y besos, además de algún otro apretón. Así es su fotografía y por eso se incorpora a la ilustre nómina de La Caverna de la Luz».

Juan Manuel Díaz Burgos presenta la imagen de su serie 'Historias de Playa'. Rota (Cádiz), 1987-1993. En 'Cuentos Reales', Lola Garrido, en el texto introductorio de la Colección No Venal de Lucam, sostiene que si Juan Manuel Díaz Burgos «confesara que es fotógrafo, seguro que la pregunta que le harían aquellos a los que fotografía, sería siempre la misma. ¿Y cuál es su especialidad? Es muy minuciosa -podría contestar-. Me dedico a estudiar al ser humano en sus momentos más cotidianos. Nada de lo extraordinario está fuera de lo ordinario. Y es algo que se nos escapa a los que estamos ocupados en prestar atención solo a lo espectacular». 'Historias de Playa' no es un reportaje sobre el veraneo andaluz, es documentalismo en estado puro. «Es contar el litoral español más allá de la anécdota. Es contar lo que pasa cuando se vive la vida de forma feliz y despreocupada».

Vila refiere la candidez de volver a ser niño, la nostalgia de aventuras en mares ignotos, surcados por sirenas y otros seres fantásticos. «Esas alucinaciones que nos sobrevienen cuando nos ponemos la 'escafandra', cual si fuera unas gafas de realidad virtual, y el sol nos acaricia la piel curtida por lo años y la sal nos traspasa y ese calor nos invade la sangre haciendo hervir la imaginación». Díaz Burgos (Cartagena, 1951) ha participado en más de cien exposiciones individuales y más de 180 colectivas. Su obra se ha expuesto en Francia, Argentina, EE UU, Japón, Cuba, Alemania, o República Dominicana, entre otros países. En museos y salas como el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago; IVAM; Casa de América en Madrid; The Meadows Museum en Dallas. Es uno de esos fotógrafos que pueden presumir de su capacidad para aprender fotografía de manera autodidacta. Autor de vocación humanista, desde su viaje a Perú en 1990, Díaz Burgos muestra una especial admiración por América Latina. Es autor de numerosos libros monotemáticos, fotolibros y ensayos: 'Raíz de sueños'; 'Malecón de La Habana'. «el gran sofá», Murcia, Mestizo, 1997; Juan Manuel Díaz Burgos. PHotoBolsillo, Madrid, La Fábrica.