Ya no sorprende verlo ataviado con un toga romana. Las figura de Emilio del Río, profesor, escritor y divulgador, se ha ido haciendo un todo ... con la materia de la que es un apasionado: el mundo clásico. En torno a esta materia ha publicado un nuevo volumen: 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos' (Espasa Autoayuda, 2025), que en apenas cuatro meses desde su lanzamiento, ha alcanzado cinco ediciones. Esta tarde, en el Ateneo de Santander, se lo presentará a su público cántabro, dentro de la programación del Aula de Cultura de El Diario Montañés (19.30 horas). Desde su perspectiva, los clásicos son modernos. Nos sirven para el día a día. «Te ayudan a entender por ejemplo que hace falta un punto medio para todo, el 'in medio virtus', que decían los romanos», explica. Que hay que evitar la envidia, totalmente destructiva, o la ira. Y te dicen cómo hacerlo: «no sólo detectar, sino aplicar». Este verano, adelanta, estará de nuevo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la tercera edición de su Escuela de Oratoria.

–Plantea un libro de autoayuda con consejos de personajes que proceden de otra época. Curiosa combinación.

–Así figura desde el título, sí; 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos'. Son los que nos han dado los mejores consejos para entrenar las emociones para ser felices, porque, las emociones se entrenan ¿eh?, son los clásicos. Cómo afrontar el cambio, cómo asumir esa etapa que es la vejez, cómo construir relaciones duraderas, el valor de la amistad, la importancia de tener claro que nada es mejor en demasía, cómo afrontar la muerte… Todo esto nos lo han contado ya los grandes autores clásicos; Séneca, Marco Aurelio, Epicteto… El libro no es de teoría ni de filosofía; yo no explico quién es Séneca ni qué es el estoicismo, pero cuento lo que han dicho. Como dicen los dermatólogos: ¡vayamos al grano! Pues es un libro que va al grano. Cojo un poco de todo lo que me ha servido en la vida y lo comparto con los lectores. Y de momento, en dos meses, llevamos cinco ediciones, así que está siendo útil para ellos.

La publicación Titulo: Carpe diem. Autoayúdate con los clásicos

Autor: Emilio del Río

Editorial: Espasa Autoayuda, 2025

Precio: 20,90 euros

Páginas: 352

–¿En esas enseñanzas se incluyen recomendaciones para parar y reflexionar?

–Sin redes sociales, ya Séneca decía: no pretendas estar al tanto de todo, no pretendas saberlo todo. Habla también de que hay que tener objetivos en la vida, evitar las interrupciones, adquirir hábitos de trabajo, como dice después Plinio, porque si no nos conseguirás nada. Carpe Diem, aprovecha el momento, una expresión que hizo famosa la película del 'El club de los poetas muertos', no es una invitación a despreocuparse del mañana, sino de no preocuparse por cosas que nunca han sucedido y buscar el lado positivo de la vida. Esa es una de las claves, como cantan los Monty Python al final de esa película memorable que es 'La vida de Brian'; busca siempre el lado positivo de la vida.

–Otro clásico

–Exactamente; clásico entre los clásicos.

–Ese es el mensaje, pero para quién, cualquier tipo de público?

–Sí, sí, porque es un libro que no tiene que ver con el mundo clásico, sino con entrenarse para ser feliz. De eso trata. En 42 capítulos que se pueden leer en cualquier orden. Una guía práctica y un libro útil.

–En su apuesta constante por acercar la cultura clásica al gran público, ¿percibe que esa semilla va dando frutos?

–Sí, claro. Interesante pregunta porque, aunque este libro no tiene nada que ver con los anteriores porque no es sobre el mundo clásico, sino sobre la vida y cómo encontrar la felicidad, los lectores de los otros libros se acercan a este ya con mucho cariño. Es una de las claves también.

–Comparte diferentes frentes, el literario, el radiofónico, el divulgativo… ¿Lo asume como, en cierto modo, una responsabilidad para mantener vivo el interés?

–Sí, claro. Es como una misión pedagógica, por las Humanidades. Un homenaje a las misiones pedagógicas de la república. Me siento uno más, un modesto profesor de la 'Complu' apasionado por un mundo, el clásico, que creo que es útil, además de ser divertido, que forma buenos ciudadanos y sirve para la democracia. Esto lo digo también en el libro; las Humanidades sirven para cuidar la democracia que es muy frágil y ya vemos cómo está a día de hoy en tantos lugares del mundo, amenazada. Para eso necesitamos ciudadanos críticos, que decidan por sí mismos; las Humanidades nos ayudan a eso.

Compartir «Escribo libros en soledad para estar después con los lectores, es lo que le da sentido a todo»

Contexto «En Reino Unido o Alemania, cuyas lenguas y culturas no proceden del latín, se estudia más que en España»

–En concreto se refiere así al latín, que define como «un instrumento de libertad porque forma ciudadanos críticos».

–El latín y el griego, sí, las Humanidades clásicas.

–Pero cada vez tienen menos presencia. ¿Con qué materia se pueden formar los ciudadanos para ser críticos?

–Con los libros que publico, con el podcast, el más descargado de Radio Nacional, con el programa de radio con Pepa Fernández (ríe). España es una excepción respecto a los países de nuestro entorno. En Reino Unido o Alemania, cuyas lenguas y culturas no proceden del latín, se estudia más que en España y son países que están por delante de nosotros en todos los indicadores. Por tanto, vamos a hacer lo que hacen, estudiando un poco más. Demanda hay, ahí está la respuesta a lo que publico.

–¿Qué le aportan estos encuentros, precisamente con el público, como el que mantendrá hoy en el Ateneo?

–Es lo que le da sentido a todo. Escribo libros para estar con los lectores. ¡Y para ir a Santander!

-Una actividad muy solitaria, que le tiene siempre en movimiento

–Absoluta soledad para después estar con los lectores.

-¿Por qué deberían ir a escucharle?

–Porque se lo van a pasar muy bien, van a aprender, van a disfrutar y les va a servir para la vida, para darse cuenta de lo que tienen que hacer para ser felices. Que no es poco.