Carmen Madorrán. DM

La IA y la crisis ecosocial en la Pandemia Filosófica

Carmen Madorrán, Remedios Ávila, Fernando Broncano, Jordi Claramonte e Iván de los Ríos suman reflexiones en el Centro Cívico Tabacalera del 4 al 13 de noviembre

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La inteligencia artificial, la bioestética, la crisis ecosocial y las pasiones trágicas serán objeto de reflexión durante la nueva edición de la Pandemia Filosófica. ... Carmen Madorrán, Remedios Ávila, Fernando Broncano, Jordi Claramonte e Iván de los Ríos son los protagonistas que compartirán sus análisis y opiniones en el Centro Cívico Tabacalera del 4 al 13 de noviembre. Además, se han programado dos talleres y un concurso de aforismos filosóficos dirigidos específicamente a estudiantes de segundo curso de Bachillerato. Todas las charlas y talleres comenzarán a las 19.30 horas.

