La IA y la crisis ecosocial en la Pandemia Filosófica

La inteligencia artificial, la bioestética, la crisis ecosocial y las pasiones trágicas serán objeto de reflexión durante la nueva edición de la Pandemia Filosófica. ... Carmen Madorrán, Remedios Ávila, Fernando Broncano, Jordi Claramonte e Iván de los Ríos son los protagonistas que compartirán sus análisis y opiniones en el Centro Cívico Tabacalera del 4 al 13 de noviembre. Además, se han programado dos talleres y un concurso de aforismos filosóficos dirigidos específicamente a estudiantes de segundo curso de Bachillerato. Todas las charlas y talleres comenzarán a las 19.30 horas.

La iniciativa del Ayuntamiento de Santander, con el apoyo de la empresa cultural Panacea, pretende acercar el pensamiento filosófico al público con reflexiones sobre temas de actualidad.

AGENDA Charlas 'Seres necesitados en un planeta vivo' de Carmen Madorrán; Remedios Ávila y 'Las pasiones trágicas. Tragedia y filosofía de la vida';Fernando Broncano sobre 'Los límites éticos de la inteligencia artificial' y Jordi Claramonte hablará de 'Bioestética'.

Dos actividades El día 5 Iván de los Ríos ofrecerá un taller práctico sobre epicureísmo. Y un taller de aforismos será impartido el día 12 por Jorge Villasol.

Este año se ha articulado en torno a cuatro charlas dirigidas al público en general y dos talleres prácticos pensados específicamente para estudiantes de Bachillerato. Además, se convoca la segunda edición del concurso de aforismos filosóficos. Esta sexta edición animará al público a reflexionar «en torno a lo que los humanos necesitamos para aspirar a una vida buena dentro de un contexto amenazante de crisis ecosocial». También sobre pasiones trágicas, o cuestiones relacionadas con los límites éticos de la inteligencia artificial y aspectos vinculados a la 'Bioestética', entendida como la estética más allá de algo reservado en exclusiva a los humanos.

'Seres necesitados en un planeta vivo' es el nombre de la charla con la que Carmen Madorrán abrirá esta sexta edición el próximo martes, día 4 de noviembre.

Profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, centra sus líneas de investigación en torno a la reflexión política y moral contemporánea en el contexto de la crisis ecosocial. En su charla tratará de buscar respuestas a la pregunta «¿cómo nos haremos cargo de las necesidades humanas sin chocar con los límites del planeta?». Remedios Ávila visitará Tabacalera el día 6 para ofrecer la conferencia que lleva por título 'Las pasiones trágicas. Tragedia y filosofía de la vida', un tema que abordará partiendo de las reflexiones de F. Nietzsche y repasando también las aportaciones de Aristóteles. Ávila es catedrática de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y realizó su tesis doctoral en torno al pensamiento de Nietzsche.

El martes 11 será Fernando Broncano Rodríguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, quien comparta su pensamiento sobre 'Los límites éticos de la inteligencia artificial'. Broncano, catedrático emérito de Filosofía de la Ciencia por la Universidad Carlos III, defiende la no división entre ciencias y humanidades y es autor de libros como 'La melancolía del ciborg' o 'Mundos artificiales, filosofía del cambio tecnológico'.

Jordi Claramonte clausurará esta sexta edición el día 13 con una charla que lleva por nombre 'Bioestética', en la que reflexionará sobre estética, sensibilidad y arte, planteándose si es algo reservado en exclusiva a los humanos. Claramonte es filósofo, ensayista y profesor de Estética y Teoría del Arte en la UNED.

Noemí Méndez, concejala de Cultura, alude al éxito que esta iniciativa tiene desde su puesta en marcha hace ya seis años, lo que a su juicio demuestra «el interés de la ciudadanía por conocer cómo podemos abordar cuestiones que nos preocupan hoy en día teniendo como referencia las reflexiones que la filosofía ha ido aportando a lo largo de la historia». Belén Ulloa, coordinadora y responsable del proyecto a través de Panacea Cultura, aseguró que es un proyecto consolidado y que ha calado entre vecinos de todas las edades.

Además de estas cuatro charlas abiertas a todos los públicos, la programación incluye actividades diseñadas específicamente para estudiantes de Bachillerato que se celebrarán también en el Centro Cívico. El día 5 Iván de los Ríos Gutiérrez, profesor y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, así como autor de distintas publicaciones centradas en la filosofía antigua y su vinculación con el pensamiento contemporáneo, ofrecerá un taller práctico sobre epicureísmo. Por segundo año consecutivo, el proyecto convoca un concurso de aforismos filosóficos. Vinculado al certamen se ha programado un taller de aforismos que será impartido el día 12 de por el profesor de filosofía Jorge Villasol.

