Una improvisación sonora en torno al arte en el Centro Botín

P. G. R. Santander. Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El arte se ve. Pero en el Centro Botín también se escucha, se baila e invita a la meditación. Así, los amantes de la experimentación musical tendrán una cita el próximo lunes, a las 19.00 horas. Será entonces cuando el músico portugués João Pais Filipe, reconocido baterista, percusionista y escultor sonoro, ofrecerá una improvisación en directo en la exposición 'Enredos II: Nuno da Luz'. La actuación se desarrollará en el espacio de la instalación sonora 'Collected Airs (aires recogidos)', obra de Nuno da Luz que ha sido producida por la Fundación Botín con el apoyo de la Embajada de Portugal en España. Compuesta por cinco grandes placas de acero que transforman el sonido en vibración física, la instalación permite escuchar en la sala los sonidos ambientales del exterior. En esta ocasión, la improvisación de João Pais Filipe, protagonizada por instrumentos metálicos como gongs, platillos o campanas creados por él mismo, dialogará con el paisaje sonoro y será grabada para incorporarse de forma permanente a la instalación sonora que forma parte de esta exposición y que va cambiando poco a poco con cada improvisación.

Antes, concretamente hoy, temprano, el arte también se convierte en camino de meditación. A partir a las 8.30 horas, con la actividad 'Arte y meditación en la exposición Enredos II: Nuno da Luz', una propuesta que invita a descubrir el arte desde una mirada más introspectiva y sensorial. Antes de que el Centro Botín abra sus puertas al público general, los asistentes disfrutarán de una experiencia guiada por Cristina Paz, profesora de yoga y meditación con más de veinte años de trayectoria.

Además, estos días continúan las proyecciones del ciclo 'Cine de verano', que cada martes llena el anfiteatro del Centro Botín de amantes del buen cine en versión original subtitulada. En este caso, el próximo día 12, a las 21.50 horas se proyectará la película 'Casa en llamas', del director Dani de la Orden y ganadora del Goya al Mejor Guion Original de 2025.

Con presentación y coloquio a cargo del cineasta cántabro Nacho Solana, esta historia, ambientada en la Costa Brava, sumerge al espectador en un fin de semana familiar marcado por tensiones, secretos y la complejidad de los vínculos afectivos. Con una dirección sensible y un guion preciso, la cinta invita a reflexionar sobre la familia, la memoria y la necesidad de reencontrarse con uno mismo cuando todo parece desbordarse. La proyección tendrá lugar simultáneamente en el auditorio y en el anfiteatro exterior, siendo gratuito el acceso a la sesión exterior.