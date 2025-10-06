El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Inés García trabaja la imagen en movimiento. Y Juan Carlos Fernández es pionero del videoarte en Cantabria.

Inés García y Juan Carlos Fernández, diálogo intergeneracional abierto en el MAS

En el Encuentro de artistas, 'Cuerpos de luz, cartografías del movimiento', explorarán mañana cómo la experimentación y la videocreación permiten trazar mapas simbólicos entre luz, memoria y paisaje

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Bajo el epígrafe 'Cuerpos de luz, cartografías del movimiento', dos artistas explorarán cómo la experimentación y la videocreación permiten trazar mapas simbólicos entre luz, memoria ... y paisaje, «abriendo nuevas formas de percibir e interpretar lo contemporáneo». Son: Inés García (Bilbao, 1983) y Juan Carlos Fernández Izquierdo (Santander, 1965). Ambos protagonizarán mañana, a las 19.00 horas, la segunda sesión del programa 'Encuentros con artistas- Intergeneracionales', que se celebra en el Museo de Arte de Santander (MAS) como parte de la nueva programación cultural del centro municipal.

