Inés García y Juan Carlos Fernández, diálogo intergeneracional abierto en el MAS

Bajo el epígrafe 'Cuerpos de luz, cartografías del movimiento', dos artistas explorarán cómo la experimentación y la videocreación permiten trazar mapas simbólicos entre luz, memoria ... y paisaje, «abriendo nuevas formas de percibir e interpretar lo contemporáneo». Son: Inés García (Bilbao, 1983) y Juan Carlos Fernández Izquierdo (Santander, 1965). Ambos protagonizarán mañana, a las 19.00 horas, la segunda sesión del programa 'Encuentros con artistas- Intergeneracionales', que se celebra en el Museo de Arte de Santander (MAS) como parte de la nueva programación cultural del centro municipal.

Un conjunto de actividades que refuerzan su labor didáctica paralela a las exposiciones temporales y a la colección, mediante una programación periódica que se prolongará durante todo el año.

Coordinado por Laura Cobo, el ciclo está configurado por cuatro charlas, cada una enfocada en una disciplina artística (pintura, grabado, vídeo, escultura, instalaciones y sonido), con la participación de un artista emergente y uno consolidado, pertenecientes a dos generaciones diferentes. El objetivo es compartir procesos, contextos y referencias desde diferentes miradas, «fomentando la participación ciudadana en el museo y el cruce de lenguajes entre artistas destacados que aproximen, no solo su trabajo en particular, sino el arte en general».

Inés García trabaja la imagen en movimiento a través de instalaciones, cortometrajes y largometrajes que proponen espacios-puente entre lo real y lo místico. Su obra se ha presentado en la Sala Rekalde, La Panera, el Centre d'Art Lo Pati o la Filmoteca de Catalunya, así como en festivales y centros de arte de referencia internacional como Oberhausen, Documenta Madrid, Zinebi, Tabakalera o el Marco de Vigo. Este año realiza una residencia en Babestu AZ Alhóndiga y el pasado año participó en ART OMI (Nueva York).

Juan Carlos Fernández Izquierdo, pionero del videoarte en Cantabria e integrante de la tercera generación de videoartistas españoles, ha desarrollado una extensa trayectoria como artista, docente y director creativo de Ruido Interno, compañía desde la que ha impulsado proyectos escénicos y visuales que integran teatro, tecnología y videomapping.

Responsable de proyectos como el festival 'Hágase la Luz', cuya quinta edición concluyó ayer, su trabajo forma parte de la Colección Norte y de la del MAS, y ha sido distinguido con el Premio honorífico Pecca 2021 por su «innovación en la creación experimental». La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander continúa con este proyecto coordinado y moderado por Laura Cobo que busca «acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, fomentando la participación activa en el museo y generando espacios de diálogo entre artistas, contextos y generaciones».

En la sesión se ofrece una presentación del trabajo de cada artista, un diálogo moderado y un coloquio con el público. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, anima a particpar en esta actividad que busca conectar al público con las artes plásticas, además de recordar que con esta sesión se da continuidad a la programación cultural del museo.