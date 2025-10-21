Isabel Fernández González, Premio Ricardo López Aranda con la obra 'A Ele E Equis' El galardón de Textos Teatrales, dotado con 4.000 euros y la publicación de la obra, reconoce la calidad y originalidad de la pieza

Guillermo Balbona Santander Martes, 21 de octubre 2025, 20:27

«La configuración escénica, la modernidad de su concepto, la relevancia de los problemas actuales que aborda y un texto solvente en su calidad literaria, con una estructura contemporánea y sorprendente» son los factores que han permitido a Isabel Fernández González, natural de León y residente en Santiago de Compostela, obtener el Premio de Textos Teatrales para Dramaturgos Jóvenes Ricardo López Aranda. Convocado con carácter bienal por el Ayuntamiento de Santander el galardón ha distinguido la obra 'A Ele E Equis'. El premio, dotado con 4.000 euros y la publicación de la obra en la Editorial Antígona, reconoce la calidad y originalidad de la pieza.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, aseguró que se trata de un texto actual «sobre la dificultad para la comunicación interpersonal en una sociedad hipertecnificada, como base de una trama con personajes bien perfilados, una estructura coherente y bien trabajada, y un planteamiento escénico arriesgado».

El jurado, que se reunió el pasado lunes, estuvo presidido por el profesor José Romera Castillo, catedrático emérito de la UNED y académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España. Completaron el tribunal la actriz y directora Marta López Mazorra, la editora Concepción López Piña (Antígona) y el actor y director Álex Villazán. Y actuó como secretario, con voz y sin voto, el funcionario municipal Regino Mateo. En esta edición se recibieron 75 textos originales, de los cuales 61 cumplieron las bases y fueron evaluados según criterios de «calidad literaria, originalidad, contemporaneidad, temática y viabilidad escénica».La autora recibirá el galardón durante la Gala de las Letras de Santander, que se celebrará a finales de año, junto con el resto de ganadores de los certámenes municipales. El Premio Ricardo López Aranda nació en 1998 como homenaje al dramaturgo cántabro fallecido dos años antes. Por el certamen han pasado nombres hoy fundamentales del teatro español contemporáneo como Diana Luque, Alberto Conejero o Alberto Iglesias, lo que lo consolida como referencia para la creación escénica joven.