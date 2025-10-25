El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
EFE/ EPA

Jeremy Allen White, el 'Boss' se va al espacio

Perfil ·

Inmerso en la promoción del biopic sobre Bruce Springsteen, el actor neoyorquino se une a la saga 'Star Wars' dando voz al alienígena Rotta el Hutt

Izaskun Errazti

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:10

Comenta

Jeremy Allen White no nació siendo una estrella, pero desde que se le presentó la ocasión de serlo no ha dejado de brillar. Tras una ... carrera de fondo en cine y televisión, sólto el primer destello en 'Shameless', en el papel de 'Lip', el problemático hijo mayor de la familia Gallagher, un personaje que le iba como anillo al dedo por su físico de chaval de barrio muy vivido. Lanzó el siguiente metido en la piel del atormentado chef Carmy Berzatto en la exitosa serie 'The Bear', y ahora le toca lucir como el 'Boss' en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', el biopic centrado en la época más dura y oscura del cantante y guitarrista estadounidense, al comienzo de su treintena, que ha llegado este viernes a los cines.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego reduce a escombros la nave de Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  3. 3 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  4. 4

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  5. 5

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  6. 6

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  7. 7

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  8. 8

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  9. 9

    Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello
  10. 10

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jeremy Allen White, el 'Boss' se va al espacio

Jeremy Allen White, el &#039;Boss&#039; se va al espacio