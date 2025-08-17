El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Palabras en el olvido

Corredera

El vocablo es una metáfora montañesa, acaso exclusiva de Campoo, para ciertas notificaciones a todos los vecinos y con acuse de lectura

Juan Luis Fernández

Juan Luis Fernández

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:25

La palabra 'corredera' figura en diversos léxicos montañeses como «aviso por escrito que ha de circular por toda una localidad, que han de firmar todos ... al margen y que ha de volver al lugar de donde salió». García-Lomas precisa que se utilizaba en Campoo. La metáfora es clara y fácil: como si la misiva 'corriera' de domicilio en domicilio.

