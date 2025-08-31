El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Esmorrarse

Juan Luis Fernández

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:07

Es 'morro' o 'morros' palabra tan castizamente frecuente, que tanto sus derivaciones como sus expresiones asociadas por fuerza habrían de serlo también, como «estar de ... morros», «echarle morro» y otras muchas (como «murria» o andar de morros). Es por ello sorprendente que la forma «esmorrarse» (caer de bruces, de morros) esté ausente en muchas colecciones léxicas de España y, concretamente, solo figure en uno (el vocabulario de Jorrín García sobre campurrianismos) de los diccionarios de montañesismos estudiados por Peña Arce en su 'Tesoro' de 2023, que cataloga y filtra todos ellos. Hemos podido hallar también «esmorrarse» en un texto sobre el habla de Monegrillo, en Aragón, con idéntico significado.

