El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Palabras en el olvido

Guto quien se aguta

Con ligeras conexiones con Asturias y León, estos montañesismos parecen haber sido muy empleados en valles occidentales y pasiegos

Juan Luis Fernández

Juan Luis Fernández

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:54

Es 'morro' o 'Varias colecciones léxicas montañesas, entre ellas las de Adriano García-Lomas y la de José María de Cossío, recogen «guto, guta» como « ... persona callada», y el verbo «agutar(se)» como «callarse, no responder». Si no están ya olvidadas en la conversación cotidiana, poco les faltará para pasar al registro fósil. El Diccionario General de la Lengua Asturiana define 'gutar' como 'replicar' y 'rechistar'. Tiene como variantes 'gutir' y 'gutiar'. Y 'guta' se describe como «la mujer astuta y curiosa». Los léxicos cántabros acogen también 'gutir'» como 'chistar'. Por tanto, parece que son significados que se han desarrollado en cierto contacto con la zona asturiana e incluso leonesa, y que tienen que ver con la conducta de guardar o mandar guardar silencio. Agutarse es lo mismo que no rechistar, acaso porque a uno le hayan chistado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  6. 6

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  7. 7

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  8. 8

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  9. 9

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  10. 10

    Santander se abre al mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Guto quien se aguta