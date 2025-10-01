Del sánscrito al pejín
Itinerario por las muchas vidas y variantes del 'bandullo' o tripa abultada, a través de tiempos y espacios, hasta alcanzar Laredo
Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:03
Un lector de Laredo llama mi atención sobre el uso en su localidad de la palabra 'bandullo', con el significado de tripa o, como diríamos ... hoy, barriga cervecera. Y la cuestión siguiente es si se tratará de un montañesismo. En el omnicomprensivo 'Tesoro' del profesor Peña Arce (2023), la única voz próxima es 'bandorra', que coloquialmente sería 'barriga'; su fuente es un léxico de Tresviso con que F. Campo Campo contribuyó en 2000 a un libro coordinado por Javier Ortiz Real.
'Bandullo' ha estado siempre en los diccionarios de castellano, como también la referencia al acaso más antiguo 'bandrullo', y al más recio 'bandujo'. Todo parece venir del latín 'ventriculus' o barriguilla (es decir, 'bandullo' y 'vientre' poseen el mismo origen). Que a su vez hay que comparar, según el diccionario de la RAE de 1884, con el sánscrito 'phanda', o sea, 'panza'. El 'venter, ventris' de los romanos no cuadra mal con esa secuencia de labiodental f/v y dental d/t, pero la raíz indoeuropea de 'vientre' sería 'udero', de donde ha venido también 'útero', 'vejiga' e incluso 'histeria', según el 'Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española'. Esta misma obra indica que 'bamba' es el ombligo y 'bambulas', la panza (viene de una raíz 'bamb' que significa 'hincharse'). Todas las tesis resultan verosímiles y convergentes.
El 'bandrullo' ha sido la panza y/o las tripas de animales como corderos, vacas y cerdos, así como su uso para rellenos de carne picada (el 'morcón'); y para otros rellenos en general, como el dulce 'bandullo' gallego. Parece, pues, que del abdomen del ganado pasó la barriga humana. Joan Corominas nos remite a 'bondejo' (de 1335, vientre del halcón) y 'mondejo' (1611, relleno de la panza del cerdo), y finalmente a 'mondongo', de origen incierto, quizás árabe.
La forma con 'j', 'bandujo', parece más castellana y la con 'll' más propia de Salamanca, Zamora y zonas del leonés afín al galaico. El diccionario histórico de la RAE de 1936 menciona literatura clásica que imita el habla popular. Así Villaroel: «que yo a la noche golveré templano / a atestarme el bandullo de marrano».
