Del sánscrito al pejín

Un lector de Laredo llama mi atención sobre el uso en su localidad de la palabra 'bandullo', con el significado de tripa o, como diríamos ... hoy, barriga cervecera. Y la cuestión siguiente es si se tratará de un montañesismo. En el omnicomprensivo 'Tesoro' del profesor Peña Arce (2023), la única voz próxima es 'bandorra', que coloquialmente sería 'barriga'; su fuente es un léxico de Tresviso con que F. Campo Campo contribuyó en 2000 a un libro coordinado por Javier Ortiz Real.

'Bandullo' ha estado siempre en los diccionarios de castellano, como también la referencia al acaso más antiguo 'bandrullo', y al más recio 'bandujo'. Todo parece venir del latín 'ventriculus' o barriguilla (es decir, 'bandullo' y 'vientre' poseen el mismo origen). Que a su vez hay que comparar, según el diccionario de la RAE de 1884, con el sánscrito 'phanda', o sea, 'panza'. El 'venter, ventris' de los romanos no cuadra mal con esa secuencia de labiodental f/v y dental d/t, pero la raíz indoeuropea de 'vientre' sería 'udero', de donde ha venido también 'útero', 'vejiga' e incluso 'histeria', según el 'Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española'. Esta misma obra indica que 'bamba' es el ombligo y 'bambulas', la panza (viene de una raíz 'bamb' que significa 'hincharse'). Todas las tesis resultan verosímiles y convergentes.

El 'bandrullo' ha sido la panza y/o las tripas de animales como corderos, vacas y cerdos, así como su uso para rellenos de carne picada (el 'morcón'); y para otros rellenos en general, como el dulce 'bandullo' gallego. Parece, pues, que del abdomen del ganado pasó la barriga humana. Joan Corominas nos remite a 'bondejo' (de 1335, vientre del halcón) y 'mondejo' (1611, relleno de la panza del cerdo), y finalmente a 'mondongo', de origen incierto, quizás árabe.

La forma con 'j', 'bandujo', parece más castellana y la con 'll' más propia de Salamanca, Zamora y zonas del leonés afín al galaico. El diccionario histórico de la RAE de 1936 menciona literatura clásica que imita el habla popular. Así Villaroel: «que yo a la noche golveré templano / a atestarme el bandullo de marrano».