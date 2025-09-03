El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Callao, 1995', imagen seleccionada para la cita de septiembre en La Caverna. JUAN MANUEL CASTRO PRIETO

Juan Manuel Castro Prieto, premio Nacional, se suma al proyecto de La Caverna de la luz

El imaginario del creador autodidacta se incorpora a la Colección 'Apuntes sobre Fotografía en la Península Ibérica'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Utiliza la fotografía para evidenciar la realidad oculta tras la aparente lógica de lo cotidiano. En sus imágenes siempre hay misterio, inquietud y belleza. ... Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958), Premio Nacional de Fotografía, inaugura mañana jueves el 'escaparate' de septiembre de La Caverna de la Luz. Está considerado uno de los referentes en el terreno de la imagen por ser el «positivador» que ha transformado la visión que aflora de otros muchos autores imprescindibles. Pero entra en la Colección 'Apuntes sobre Fotografía en la Península Ibérica' de La Caverna de la luz, abordada durante el presente año en su segunda entrega, por ser «un autor que busca ir más allá con sus imágenes», en palabras de Javier Vila, artífice del espacio y proyecto de la calle del Sol. A su juicio, «es un fotógrafo que se desnuda detrás de la cámara y nos muestra todo su imaginario con una sutileza simbólica que lo hace cautivador». La fotografía elegida que preside este mes «habla de sexo y de relaciones de pareja, de la pertenencia y de la posesión, del cariño y de la carne, pero también de las fantasías y de la suciedad en torno a todo eso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  3. 3

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  4. 4

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  7. 7

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  10. 10 Una alianza entre el norte y el sur plasmada en Puertochico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Juan Manuel Castro Prieto, premio Nacional, se suma al proyecto de La Caverna de la luz

Juan Manuel Castro Prieto, premio Nacional, se suma al proyecto de La Caverna de la luz