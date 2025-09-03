Juan Manuel Castro Prieto, premio Nacional, se suma al proyecto de La Caverna de la luz El imaginario del creador autodidacta se incorpora a la Colección 'Apuntes sobre Fotografía en la Península Ibérica'

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Utiliza la fotografía para evidenciar la realidad oculta tras la aparente lógica de lo cotidiano. En sus imágenes siempre hay misterio, inquietud y belleza. ... Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958), Premio Nacional de Fotografía, inaugura mañana jueves el 'escaparate' de septiembre de La Caverna de la Luz. Está considerado uno de los referentes en el terreno de la imagen por ser el «positivador» que ha transformado la visión que aflora de otros muchos autores imprescindibles. Pero entra en la Colección 'Apuntes sobre Fotografía en la Península Ibérica' de La Caverna de la luz, abordada durante el presente año en su segunda entrega, por ser «un autor que busca ir más allá con sus imágenes», en palabras de Javier Vila, artífice del espacio y proyecto de la calle del Sol. A su juicio, «es un fotógrafo que se desnuda detrás de la cámara y nos muestra todo su imaginario con una sutileza simbólica que lo hace cautivador». La fotografía elegida que preside este mes «habla de sexo y de relaciones de pareja, de la pertenencia y de la posesión, del cariño y de la carne, pero también de las fantasías y de la suciedad en torno a todo eso».

Juan Manuel Castro Prieto se inició en la fotografía de manera autodidacta. Con 45 años de trayectoria, destaca por su serie intimista 'Extraños' desarrollada a lo largo de más de 30 años. En 1990 viajó a Cuzco (Perú) para realizar con Juan Manuel Díaz Burgos los positivos del maestro peruano Martín Chambi a partir de las placas de cristal originales. Este fue el primero de una serie de viajes a distintos lugares y escenarios de Perú. De aquí nació 'Perú, viaje al sol', gran triunfador en PHotoEspaña (PHE) 2001. Este proyecto se expuso en el Centro Cultural de la Villa (Madrid) en 2001 y luego itineró por España, Francia, Bélgica, Italia, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú. Tras sus fotografías se esconde una sutil simbología. Este mismo año ha expuesto en la Box Galerie de Bruselas una serie, 'Sucedió entre dos párpados', sobre las limitaciones físicas de la vista y la idea de realidad. La fotografía de Castro Prieto mezcla diversos géneros como el retrato, el paisaje, desnudos y escenas íntimas. Ha recibido varios premios, como el César Vallejo (Perú, 2001), el Bartolomé Ros (PHE, 2002) y el de Fotografía de la Comunidad de Madrid (2003). Hace una década fue distinguido con el Premio Nacional. El jurado reconocía «su notable aportación a la fotografía española en su contenido y estética». Castro Prieto ha «innovado y transformado el lenguaje fotográfico tradicional, desde una perspectiva personal. Logra construir imágenes que exploran las huellas latentes de la memoria». A propósito de la imagen que recala en La Caverna, el fotógrafo reflexionaba: «El tema del sexo es algo que perturba a todas las relaciones; nuestra personalidad cambia en función de con quién hablas. (...) Evidentemente, todos hemos tenido nuestros traumas y nuestras insatisfacciones. Y además, a nuestra generación nos han limitado la sexualidad. Con el paso del tiempo, y gracias también a la fotografía, he podido echar fuera algunos de esos fantasmas». Sus palabras fueron expresadas en conversación con Alejandro Castellote en Madrid, en 2003 y fueron recogidas en el libro 'Extraños' (Lunwerg).

