El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jaime Martín, este domingo en el FIS. Juanjo Santamaría
Crítica musical FIS

Jugando en casa

La pianista georgiana Khatia Buniatishvili estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica de Melbourne, dirigida por el cántabro Jaime Martín

Ana de la Robla

Ana de la Robla

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:04

Velada esperada, por mediática, la que se desarrolló en la noche del domingo en el Festival Internacional de Santander: la presencia de la pianista georgiana ... Khatia Buniatishvili hizo que se colgara el «no hay localidades» desde hace ya semanas. A la asistencia de la estrella había que sumar la primera vez en España de la Orquesta Sinfónica de Melbourne, dirigida por un santanderino ejerciente de tal: Jaime Martín. El programa previsto es de los conocidos y sonoros: el 'Concierto para piano y orquesta núm. 1, op. 23' de Chaikovski y los 'Cuadros de una exposición' de Músorgski (con orquestación de Ravel), precedidos de un poema sinfónico –'Haunted Hills'– de la compositora australiana (como no podía ser menos) Margaret Sutherland. Con tales mimbres, era difícil no poner en pie 'a priori' al público de la Sala Argenta, con independencia del transcurso de las músicas programadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    El adiós al estadio más antiguo de España
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  8. 8

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  9. 9

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  10. 10

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jugando en casa

Jugando en casa