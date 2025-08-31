Julia Kleiter, Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra se suman a la fiesta final del FIS

La Sinfonía nº 5 de Felix Mendelssohn y el monumental Réquiem alemán de Johannes Brahms configuran la celebración musical final del Festival Internacional de ... Santander, junto a la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra.En su segundo encuentro con el público la Gewandhausorcherter Leipzig, la orquesta civil más antigua del mundo, a la batuta de su director titular, el maestro Andris Nelsons, pone las notas finales del FIS en su 74 edición. La Sala Argenta despide un mes de intensa programación con 50 actividades entre Santander y otras 17 localidades cántabras, y comienza la cuenta atrás para la edición del 75 aniversario del Festival. Tras estos dos conciertos en Santander, la orquesta germana presentará estos dos mismos programas en la Philharmonie de París esta semana (2 y 3 de septiembre), tras su paso por el Royal Albert Hall de Londres (Proms) y la Quincena Musical de San Sebastián esta misma semana. Desde 2018 el maestro Andris Nelsons es su director titular. Con la Gewandhausorchester continúa el aclamado ciclo de sinfonías de Bruckner.

AGENDA FIS Hoy Clausura. Sala Argenta. Sinfónica Gewandhausorchester Leipzig, dirigida por Andris Nelsons, junto a la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra. A las 20 horas.

Julia Kleiter es una reconocida soprano alemana con una exitosa carrera en el ámbito de la música clásica. Más allá de su brillante trayectoria en el mundo de la ópera, Julia Kleiter ha forjado una destacada carrera como intérprete de conciertos y lied.

Por su parte, Christian Gerhaher, concertista y docente, junto con su pianista acompañante habitual, Gerold Huber, lleva más de 30 años dedicado a la interpretación de lied, tanto en concierto como en grabación, y a lo largo de los años han recibido varios importantes premios, como el Gramophone, BBC Music y el Royal Philharmonic Society, entre otros. En el campo de la ópera ha recibido, entre ellos, el prestigioso Laurence Olivier, así como el premio de teatro The Faust.

El Orfeón Donostiarra es una de las más importantes agrupaciones corales de Europa. Su repertorio abarca un centenar de obras sinfónico-corales, más de cincuenta títulos de ópera y zarzuela y gran número de obras de folclore y polifonía. Mantiene el espíritu de coro aficionado, aunque con una dedicación profesional capaz de ofrecer una media de 35 a 40 conciertos por año. Su director es desde 1987 José Antonio Sáinz Alfaro.

A su participación en los festivales de música más importantes de España y en las grandes citas europeas, hay que sumar más de 200 grabaciones.