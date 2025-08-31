El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El barítono Christian Gerhaher y la soprano Julia Kleiter. G. H. | F. S.

Julia Kleiter, Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra se suman a la fiesta final del FIS

La Gewandhausorchester Leipzig, dirigida por el maestro Andris Nelsons, en su segunda velada en la Sala Argenta, despide la 74 edición del Festival

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

La Sinfonía nº 5 de Felix Mendelssohn y el monumental Réquiem alemán de Johannes Brahms configuran la celebración musical final del Festival Internacional de ... Santander, junto a la soprano Julia Kleiter, el barítono Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra.En su segundo encuentro con el público la Gewandhausorcherter Leipzig, la orquesta civil más antigua del mundo, a la batuta de su director titular, el maestro Andris Nelsons, pone las notas finales del FIS en su 74 edición. La Sala Argenta despide un mes de intensa programación con 50 actividades entre Santander y otras 17 localidades cántabras, y comienza la cuenta atrás para la edición del 75 aniversario del Festival. Tras estos dos conciertos en Santander, la orquesta germana presentará estos dos mismos programas en la Philharmonie de París esta semana (2 y 3 de septiembre), tras su paso por el Royal Albert Hall de Londres (Proms) y la Quincena Musical de San Sebastián esta misma semana. Desde 2018 el maestro Andris Nelsons es su director titular. Con la Gewandhausorchester continúa el aclamado ciclo de sinfonías de Bruckner.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair
  5. 5

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  6. 6

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  7. 7 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  8. 8

    Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas
  9. 9

    Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros
  10. 10

    Si sonríe Vicente, sonríe la gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Julia Kleiter, Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra se suman a la fiesta final del FIS

Julia Kleiter, Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra se suman a la fiesta final del FIS