'Köln 75', sobre el concierto de Colonia de Jarrett, se estrena de la mano del Festival de Jazz de Santander

Guillermo Balbona Santander Lunes, 7 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Köln 75', película dirigida por Ido Fluk (cineasta de 'The ticket' y 'The abandoned') llega a las salas esta semana. El filme tuvo su ... estreno mundial en la pasada Berlinale. La película narra la historia de Vera Brandes, interpretada por la actriz Mala Emd, una joven clave en la escena musical alemana de los años 70, cuya determinación hizo posible el legendario concierto de Colonia de Keith Jarrett. Actualmente, The Köln Concert, que recoge aquella actuación, es uno de los discos de jazz más vendidos de todos los tiempos.

El Festival Internacional de Jazz de Santander, que afronta su sexta edición, desde el día 28 hasta el 2 de agosto en Escenario Santander, extiende su programa cultural como ya avanzó este periódico. Junto con el Festival Internacional de Cine de Santander y las salas Embajadores preestrena el próximo miércoles, día 9, a las 20.00 horas, 'Köln 75'. El director Ido Fluk adopta en el filme un enfoque sobrio pero revelador, «destacando el papel fundamental de Brandes en el éxito de Jarrett y su contribución en el legado cultural del jazz». Por su parte, la Filmoteca de Cantabria se sumará también a los colaboradores del Festival de Jazz y estrenará en Santander el próximo día 26, a las 19 horas, como pórtico de las actuaciones, el documental 'Chaplin, espíritu gitano' de Carmen Chaplin, nieta del mítico cineasta.

Temas

Jazz

Santander