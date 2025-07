El legendario flautista y saxofonista Lew Tabackin, al frente de su cuarteto, suma historia al Festival

El cuarteto del legendario saxofonista, compositor y flautista Lew Tabackin, completado por el pianista Oliver Kent, Philippe Aerts al contrabajo y Mourad Benhammou a la ... batería, protagoniza hoy la segunda jornada de Jazz Santander, el festival que se celebra, desde anoche, hasta el próximo 2 de agosto en Escenario Santander. De Lew Tabackin se destaca siempre su capacidad para cambiar la sensibilidad del oyente con sus interpretaciones.

El octogenario músico de Philadelphia (1940) forma parte de la élite de grandes instrumentistas de su generación. Compositor, también arreglista y director de orquesta ha sido descrito por el crítico Scott Yanow como «uno de los pocos músicos de jazz capaz de desarrollar dos personalidades musicales radicalmente diferentes en dos instrumentos distintos, con su robusto estilo 'hard bop' al saxo tenor contrastando con sus delicadas interpretaciones a la flauta».

La actuación de esta noche, a las 22.00 horas en Escenario Santander, precede al gipsy jazz de los hermanos Stoleto & Mozes Rosenberg, que interpretarán la música de Charles Chaplin. Este segundo concierto del Festival santanderino, además, dará paso al primero de los 'after hours' musicales con la actuación del trío de Ray Gelato. La asistencia el pasado año superó, incluidos los conciertos en Medio Cudeyo y Sarón, los 3.700 espectadores, y los conciertos registraron llenos en el espacio del parque de Las Llamas.

El veterano Lew Tabackin se trasladó a Nueva Jersey y después a Nueva York en los 60, donde tocó primero con Tal Farlow y Don Friedman y más tarde en las grandes bandas lideradas por Cab Calloway, Maynard Ferguson, Joe Henderson... El músico conoció a la pianista Toshiko Akiyoshi en 1968. La pareja se trasladó a Los Ángeles, donde Akiyoshi formó su histórica orquesta, en la que Tabackin tuvo un papel muy destacado como solista. En 1982 se instalaron definitivamente en Nueva York. El flautista digirió sus propios grupos, colaborando además con The Newport All-Stars, The New York Jazz Giants y la Carnegie Hall Jazz Band. Tabackin ha grabado una treintena de discos como líder, y ha participado en innumerables sesiones de grabación como músico «de estudio».

A sus 85 años, Tabackin sigue tocando en los mejores clubes de Nueva York y realizando frecuentes giras por Europa y Japón. Suele destacarse su apasionada forma de tocar la flauta, a la vez «virtuosa, primordial y transcultural». Su característico estilo de saxo tenor incluye «el uso de intervalos amplios, cambios bruscos de humor y tempo, y un fervor decidido, todo ello al servicio de mostrar toda la gama de posibilidades del instrumento».