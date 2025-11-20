Las letras toman el protagonismo en la gran noche literaria poética de Santander

El Teatro Casyc se prepara para convertirse hoy en el escenario de una de las citas culturales más consolidadas del calendario santanderino: la Gala de ... las Letras, un encuentro que cada año celebra y reivindica el trabajo de quienes sostienen la creación literaria desde la poesía, la narrativa, el ensayo o la dramaturgia. En esta edición, el Ayuntamiento de Santander ha confiado su dirección y presentación a la actriz y creadora Raquel Martín, que conducirá una velada concebida para que las palabras convivan con el movimiento.

Martín no estará sola en este planteamiento escénico. A lo largo de la gala aparecerán los bailarines Mar Aguiló, intérprete de la Compañía Nacional de Danza, y José Manuel Benítez, primer bailarín del Ballet Nacional de España. Sus intervenciones permitirán que coreografía y texto se acompañen, generando pequeñas cápsulas visuales que dialogarán con los premios que se entregan y con los autores homenajeados. La intención es poner 'cuerpo' a las letras, recordar su dimensión física, sonora y rítmica, y conectar con esta ciudad y con la propia naturaleza de una celebración que se centra en quienes escriben pero también en quienes leen. Además, la ceremonia incluirá guiños a las figuras que dan nombre a los distintos galardones municipales -José Hierro, Ricardo López Aranda, Tristana, que forman parte ya del mapa simbólico de esta cita. También se espera la presencia entre el público de familiares de algunos de ellos, como Marián Hierro, hija del poeta, y Verónica López Aranda, hija del dramaturgo.

Los premiados Premio de las Letras Ciudad de Santander Alberto Santamaría.

Premios José Hierro El de poesía para Iyán Rojo y el de relato breve para Víctor Ruiz Polando.

Premio Internacional de Poesía Alegría Julio Rodríguez Suárez.

Premio de Textos Teatrales para Dramaturgos Jóvenes Ricardo López Aranda Isabel Fernández González.

Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica Florencia Canosa.

La Gala de las Letras comenzará a las 19.30 horas con acceso libre hasta completar aforo, aunque se recomienda confirmar asistencia por teléfono (942 200 639) o por correo electrónico (cultura@ayto-santander.es). La alcaldesa, Gema Igual, presidirá el acto y ha animado a los vecinos a participar en una velada que pone en valor la creación literaria y el trabajo de los autores vinculados a la ciudad.

Durante la gala se entregarán los premios de los distintos certámenes literarios municipales que organiza la Concejalía de Cultura y que este año alcanzan una dotación conjunta de 28.000 euros, lo que ratifica el compromiso del Consistorio con el apoyo a la palabra escrita en sus múltiples formas.

Uno de los momentos centrales será la entrega del XI Premio de las Letras Ciudad de Santander 2025, que este año recae en Alberto Santamaría. Poeta, narrador, ensayista y profesor universitario, su obra destaca por el cruce entre la creación literaria y el pensamiento estético contemporáneo.

También subirán al escenario Iyán Rojo Greciet y Víctor Ruiz Polando, ganadores de los XLIV Premios José Hierro de Poesía y Relato Breve, respectivamente. Rojo será distinguido por 'Verano en llamas', mientras que Ruiz Polando recibirá el galardón por 'Breve catálogo de críptidos'. Ambos premios, creados en 1981 en homenaje a José Hierro, mantienen su vocación de impulsar voces jóvenes y darles un espacio relevante en la escena literaria.

En el ámbito de la poesía, el XXIX Premio Internacional Alegría será para el asturiano Julio Rodríguez Suárez, reconocido por su obra 'Señales para futuros arqueólogos', un libro que el jurado ha ensalzado por su aliento lírico, su precisión técnica y su capacidad para abordar, con sutileza crítica, los desafíos de nuestro tiempo.

La dramaturgia tendrá su lugar con el XV Premio de Textos Teatrales para Dramaturgos Jóvenes Ricardo López Aranda, que recae en Isabel Fernández González por 'A Ele E Equis¡, una pieza contemporánea que explora las dificultades de la comunicación en una sociedad hiper tecnificada.

Finalmente, la escritora argentina Florencia Canosa recibirá el XVIII Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica por 'La borra apretada del sueño', destacada por su modernidad conceptual, su profundidad temática y su marcada impronta escénica.