Tras convertirse en un fenómeno editorial, asegura: «Los escritores pequeños están orgullosos de mí, aunque alguno me tiene envidia»

Rosa Palo Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

Andaluz de Jaén, aunque nacido en Huétor Tájar (Granada), Custodio Pérez era un hombre con un plan: acudir a 'La Revuelta', regalarle su libro a Broncano y volver como invitado. Consiguió lo que se propuso y el resto ya es historia: la de un escritor autodidacta que, gracias a su naturalidad, encandiló al público y pasó de recoger aceitunas a convertirse en el autor más vendido de Amazon en España, por delante de superventas del calibre de Dan Brown y Ken Follett.

Recién fichado por Temas de Hoy, sello del Grupo Planeta, presenta 'Andalucía negra', una trilogía de asesinatos rituales, tráfico de bebés, conspiraciones familiares y secretos del pasado. Custodio, tímido pero resuelto, responde a las preguntas entre el agradecimiento y el asombro: «Nunca pensé que me iba a ver en una de estas».

-En su aperitivo del domingo no faltarán las aceitunas.

-Totalmente.

-Se lo comento porque, hace tres años, usted estaba vareando olivos cuando, de repente, le vino el argumento de su primera novela.

-Sí, me vino como una película a la cabeza que me iba pasando como si la estuviera viendo. Se lo dije a mi mujer y ella me dijo: «¿Por qué no escribes un libro?». Y cogí el móvil y me puse a escribir 'Granada oscura'.

-¿En el móvil?

-Sí, pero ya el segundo lo escribí con el ordenador, más profesionalmente, por así decirlo.

-Tenía muy claro lo de presentarse en 'La Revuelta'.

-Llevaba un año preparándolo, que no fue de la noche a la mañana, y mi mujer sabía que yo iba a acabar en la bañera y que le iba a dar mi libro a Broncano porque yo tengo mucha cabeza. Y luego me invitó al programa. Es una de esas oportunidades que se presentan una vez en la vida y, o la coges, o no hay otra.

-¿Cuáles son sus referentes literarios?

-Pues Stephen King, Juan Gómez-Jurado, Donato Carrisi, Megan Maxwell, Lena Valenti… Un poquito de todo.

-Pues les ha hecho sombra.

-Sí, ha sido una locura. Cuando vi que estaba por encima de Dan Brown, el de 'El código Da Vinci', dije: «Uy, ¿pero cómo voy a estar yo por encima de este hombre?».

-¿Y algún escritor le mira por encima del hombro?

-No, todo lo contrario. La mayoría de los escritores pequeños están orgullosos de mí, porque fui dando mi mensaje de que nos leyeran a los pequeños. Pero yo sé que hay algunos que me tienen envidia: puede que escriban mejor que yo, pero no han tenido el valor que se necesita para hacer lo que yo hice. Hay algunos que dicen: «Mira a este que ahora firma con Planeta, ¡si yo escribo mejor que él!». Pues haberlo hecho tú.

-Ha escrito nueve novelas en dos años. ¡Qué velocidad!

-Porque yo escribo novela corta, y a lo mejor estoy tres o cuatro meses documentándome y en dos o tres semanas escribo la novela. Bueno, el primer borrador, que luego hay que darle millones de vueltas.

-¿Siente más responsabilidad ahora?

-La verdad es que sí porque, al haber firmado con una editorial grande, ya te tienes que forzar un poco a escribir. Antes me lo tomaba con más calma, pero ahora me lo tomo como un trabajo.

-Su mujer es la primera en leer sus obras. ¿Le critica mucho?

-Sí, y lo llevo mal, porque es una crítica muy dura, pero yo sé que me lo dice para bien.

-Hay bastantes escenas de sexo en sus novelas. ¿Se pone un poco tontorrón al escribirlas?

-Ja, ja, ja, la verdad que sí. Tanto cuando las escribo como cuando las leo.

-Contó que había sufrido acoso escolar. ¿Eso ha sido un motor creativo a la hora de escribir?

-Pues te diría que sí. Mira, yo era el típico niño gordito de clase con el que todos se metían, y en aquella época eso no estaba como ahora, que se da más luz a esas cosas, y yo me refugiaba en la lectura. Quieras que no, eso fue un recurso para todo lo que me está pasando ahora.

-No sé si, tras su éxito, esos compañeros le miran de forma diferente. O usted a ellos.

-No, yo igual porque, después de la escuela, pues nos saludábamos y ya está. No soy rencoroso. Pero mira, yo tengo una letra muy mala, vamos, que si tuviera que escribir a mano no era escritor, y el otro día me encontré con mi profesora de Lengua y le dije: «Señorita Rosa, ¿tú te acuerdas cuando me decías en la escuela que yo tenía una letra muy mala y que no iba a llegar nunca nada? Pues mira». Y ella se reía.

-¿Se va a presentar al Planeta?

-No. Para mí el verdadero premio es estar en todas las librerías de España y que todo el mundo pueda acceder a mi libro. Incluso me ha escrito gente que no leía desde la escuela y que se ha animado a volver a leer con mi libro, o que se ha animado a escribir su libro después de verme.