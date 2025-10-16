Marc Marginedas habla del oficio de periodista y presenta su último libro El Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria celebra este jueves un encuentro en el Casyc Up de Santander con el corresponsal de guerra y especialista en la antigua Unión Soviética y el mundo árabe-islámico

Jueves, 16 de octubre 2025

El Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria celebra este jueves un encuentro con Marc Marginedas, corresponsal de guerra y especialista en la antigua Unión Soviética y el mundo árabe-islámico. La cita será a las 19.00 horas en la sala CASYC UP, de la Fundación Caja Cantabria, en la calle Tantín de Santander, con entrada libre hasta completar el aforo. Durante el evento, el invitado desgranará su trayectoria profesional y vital en una charla con el periodista cántabro Fernando García, además de hablar de su último libro, 'Rusia contra el Mundo', recientemente publicado.

Marc Marginedas (Barcelona, 1967) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y cuenta con una larga y reconocida trayectoria profesional. Hasta 2022 fue el corresponsal de El Periódico de Catalunya en Moscú, y en sus más de 20 años de experiencia ha cubierto algunas de las principales guerras, revueltas y conflictos de la actualidad, como Argelia, Chechenia, Darfur, Irak, Afganistán, el Líbano o las revoluciones árabes.

Comenzó su carrera como corresponsal del Periódico en Marruecos y Argelia, donde cubrió la guerra civil. Fue enviado después a Moscú, donde siguió la segunda guerra de Chechenia. Fue también corresponsal en Afganistán y cubrió tres veces la guerra de Irak, donde fue secuestrado el 1 de septiembre de 2014. Una vez liberado, volvió a Moscú, de donde salió para ir a Ucrania e informar de la invasión rusa.

El periodista acaba de publicar el libro 'Rusia contra el Mundo' (Península, 2025), en el que detalla los métodos que el Kremlin ha empleado para afianzar su poder. Antes ya había publicado 'Periodismo en el campo de batalla: 15 años tras el rastro de la yihad' y protagonizó el documental 'Regreso a Raqqa' (2022), que narra su experiencia de secuestro en Siria durante seis meses.

Marc Marginedas ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera profesional, como el 'Cirilo Rodríguez' al mejor corresponsal en el extranjero (2013), el Premi Nacional de Comunicació (2013) y el Premio Luka Brajnovic de Periodismo (2019).

Este encuentro con Marc Marginedas se integra dentro de la programación del Foro de Periodismo Matilde Zapata, un espacio abierto a los ciudadanos de análisis de la profesión y de la actualidad informativa a través de la mirada de expertos y profesionales de periodismo y la comunicación que organiza el Colegio de Periodistas de Cantabria y por el que ya han pasado otros profesionales conocidos, como Carmela Ríos, Paloma del Río, Ángeles Espinosa, Mavi Doñate, Marta Peirano, Fernando García y Borja Terán.

El Foro Matilde Zapata tiene por objetivo divulgar el papel y el trabajo de los periodistas a través de conversaciones y encuentros con profesionales de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, contribuir a informar a los ciudadanos sobre asuntos de actualidad mediante el análisis y el debate.

Este espacio sirve para analizar también el papel de los medios y la evolución del propio periodismo. La iniciativa reivindica también uno de los nombres femeninos pioneros y más reconocidos del periodismo cántabro, el de la periodista Matilde Zapata, quien desde las páginas del periódico La Región, que llegó a dirigir, fue una firme defensora de los derechos sociales y de la mujer.