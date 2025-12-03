Liébana rescata la memoria de Catalina Bárcena, la actriz que revolucionó el teatro

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Liébana, la tierra donde la actriz Catalina Bárcena creció y encontró siempre su refugio, acoge la nueva puesta de largo del archivo digital de Catalina Bárcena, fruto de tres años de trabajo «serio y cuidadoso». Aunque tiene forma de web es, en realidad, un espacio «donde hemos reunido todo lo que sabemos de ella para que investigadores, estudiantes y amantes del teatro puedan acercarse a una mujer adelantada a su tiempo», asegura Román Calleja artífice de este proyecto ambicioso que se verá complementado en breve con otras propuestas. El Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, en colaboración con los Ayuntamiento de Potes y Cillorigo, el Centro de Acción Local de Liébana, la Asociación de la Santa Cruz, es el escenario de esta presentación prevista el próximo viernes.

El acto de Potes rescata la memoria de la hija de lebaniegos que revolucionó el teatro, vinculando para siempre su legado artístico a la tierra que ella llamaba «su refugio de felicidad». La Compañía de Teatro Caroca asume el acto, a las 19.00 horas, 'Catalina Bárcena: su legado', una conferencia-representación que pretende ser una velada de reconocimiento a la actriz. Aunque nacida en Cuba en 1888, Catalina Bárcena era hija de emigrantes lebaniegos de Colio y Aliezo. Tras un desarraigo infantil, encontró en Lebeña el ancla emocional que marcaría su vida y su arte. Esa conexión profunda y telúrica con Liébana no fue un recuerdo lejano, sino un pilar de su personalidad que ella misma destacaba en entrevistas a lo largo de su vida, refiriéndose a aquellos veranos como su auténtico paraíso y el lugar donde había sido feliz. Esta esencia lebaniega, ese universo animista y libre, impregnaría después su revolucionaria forma de interpretar, dotándola de una verdad y una magia inusuales en los escenarios, destacan desde Caroca.

El acto, de formato único, combina la divulgación con la creación escénica. Bajo el concepto 'A tres voces, dos escenas y una actriz', se recrearán dos momentos cruciales que definieron su trayectoria: la audición de 1906 con la que se abrió paso ante María Guerrero y la lectura del poema que Federico García Lorca le dedicó, fruto de una amistad nacida cuando ella apostó por estrenar su primera obra.

Como ya sucediera en Santander, a través del Centro Botín, la jornada servirá también para presentar oficialmente el archivo histórico digital www.catalinabarcena.es, la plataforma online más completa dedicada a su figura, resultado de tres años de investigación y que pone a disposición de todos su legado. 'Catalina Bárcena: su legado' es, por encima de todo, «el acto de justicia poética de una tierra con una de sus hijas más brillantes». Catalina Bárcena, la actriz más innovadora de su tiempo, musa de Lorca y Falla, y pionera del cine hispano en Hollywood. Su nombre, borrado de la memoria colectiva, es el de «una estratega que pagó con el olvido el precio de su audacia».