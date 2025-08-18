La lírica y Bach vertebran la tercera semana del FIS

Guillermo Balbona Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La lírica y las conmemoraciones europeas por el 275 aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach vertebran la tercera semana del 74 Festival Internacional de Santander. El primero de estos hilos conductores trae hoy, como ya se anticipó, la presencia y el debut en el FIS de la soprano Sonya Yoncheva, una de las grandes estrellas del firmamento lírico, para dar vida y voz, en la Sala Argenta, a algunas de las grandes arias de las óperas de Händel. Personajes como Cleopatra, Alcina, Morgana o Theodora tienen en Yoncheva a una de sus grandes valedoras e intérpretes, aquí de la mano de la Orquesta de la Real Ópera de Versailles y del maestro Stefan Plewniak.

El próximo viernes será también la primera vez que visite el escenario santanderino la soprano Pretty Yende y, de igual modo, en el caso del tenor Michael Fabiano. Sus nombres son una constante en las temporadas de ópera de Nueva York, Londres o París. Una entidad artística de impronta internacional e hitos únicos como la emocionante actuación de la soprano sudafricana en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, o su presencia vocal en la coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster. En solitario, y junto a Fabiano, gran representante de Puccini y Verdi en la cuerda de tenores, afrontarán un exigente repertorio de ópera y zarzuela, guiados por el maestro Pablo Mielgo y junto a una de las principales orquestas líricas del país, Oviedo Filarmonía. Entre ambas fechas, la veta lírica brillará en las citas de Marcos Históricos,mañana en Ajo y el miércoles en Mazcuerras, con el ensemble Tercia Realidad y el contratenor Lawrence Zazzo. El programa Weeping Philosophers invita al público a un viaje musical inspirado en la legendaria cantata del siglo XVIIL'Eraclito amoros de Barbara Strozzi. La semana lírica tendrá sus notas finales el sábado 23 en la Colegiata de Santillana del Mar, de la mano de la soprano Sabrina Gárdez y el guitarrista Bernardo Rambeaud en la propuesta titulada Iberia Cosmopolita. Dos grandes figuras, Vicente Martín y Soler y Fernando Sor, brillan en este recital como iconos de su tiempo, llevando la riqueza de la música española a los principales escenarios de Europa. La dimensión vocal del programa cobra vida con María Malibrán y Pauline Viardot.

AGENDA FIS Hoy Sala Argenta. Sonya Yoncheva, soprano; la Orquesta de la Ópera Real de Versailles, y el maestro Stefan Plewniak. Programa dedicado a óperas de Georg Friedich Händel. A las 20 horas.

Hoy Marcos Históricos. Escalante.Iglesia de la Santa Cruz. Dúo Cassadó, 'Hypnotik'. A las 20.00 horas.

La música inmortal del genio Bach será la protagonista mañana en el Palacio de Festivales, con la interpretación de Leónidas Kavakos y el Apollon Ensemble de los virtuosos conciertos para violín del compositor cumbre del Barroco. El miércoles hará lo propio en la Iglesia de Castro Urdiales, en el concierto de órgano, y ya el jueves en el Santuario de La Bien Aparecida, y el viernes en la iglesia de Santa María de la Asunción de Miera, la programación trae el esperado debut en el Festival de Benjamin Alard, con sus 'Transcripciones concertantes' de Bach para órgano y clave.

Hoy, la Iglesia de la Santa Cruz de Escalante se suma a los Marcos Históricos con la actuación del Dúo Cassadó, formado por la pianista Marta Moll y el violonchelista Damián Martínez. Bajo el título 'Hypnotik', el programa lo componen la Suite para violonchelo de Bach, el Adagio para cello y piano de Zoltan Kodály y obras de Ernest Bloch, Philip Glass y Arvo Pärt. 'Hypnotik', concebido como una experiencia personal, invita al público a una conexión íntima, en «un viaje musical en el que se ponen de manifiesto la esencia del ser humano y la música minimal desde el barroco hasta nuestros días».

